Θα βάλω τα συμφέροντα της Βρετανίας πάνω απ’ όλα, λέει ο Αντι Μπέρναμ

Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν πρόκειται να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές πριν από το 2029