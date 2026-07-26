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Θα βάλω τα συμφέροντα της Βρετανίας πάνω απ’ όλα, λέει ο Αντι Μπέρναμ
Θα βάλω τα συμφέροντα της Βρετανίας πάνω απ’ όλα, λέει ο Αντι Μπέρναμ
Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν πρόκειται να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές πριν από το 2029
Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Αντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι «θα θέτει πάντοτε τα συμφέροντα της Βρετανίας πάνω απ’ όλα», απαντώντας σε ερώτηση του BBC για το αν είναι διατεθειμένος να ασκήσει δημόσια κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, είχε τεταμένες σχέσεις με τον Τραμπ λόγω των διαφωνιών τους για τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, τη μετανάστευση, την ενεργειακή πολιτική και τη ρύθμιση του τεχνολογικού τομέα. Αν και ο Τραμπ είχε αρχικά χαρακτηρίσει τον Μπέρναμ «ακραία φιλελεύθερο», προ ημερών δήλωσε ότι είχε μαζί του μια «πολύ καλή συνομιλία», λίγη μετά την ανάληψη καθηκόντων.
Στην πρώτη μεγάλη συνέντευξή του μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας για το Panorama του BBC, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν σήμερα, η πολιτική συντάκτρια Λόρα Κούνσμπεργκ τον ρώτησε αν είναι πρόθυμος να επικρίνει δημόσια τον Τραμπ όταν θεωρήσει ότι αυτό είναι το σωστό.
«Όλοι οι ηγέτες οφείλουν να το κάνουν αυτό. Πρέπει να υπερασπίζεσαι το εθνικό σου συμφέρον πριν από οτιδήποτε άλλο. Αυτό απαιτείται να κάνεις για να κάνεις σωστά αυτήν την δουλειά», είπε.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν πρόκειται να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές πριν από το 2029. «Το αποκλείω, δεν πιστεύω ότι οι πολίτες το θέλουν», είπε.
Αναφερόμενος στην εθνική άμυνα, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι είναι «απολύτως προσηλωμένος» στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Βρετανία έναντι των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ.
Το Λονδίνο έχει δεσμευθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035, στόχος εναρμονισμένος σύμφωνα με τον νέο στόχο της Συμμαχίας.
«Πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να το πετύχουμε. Η πρώτη πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι το επενδυτικό σχέδιο για την άμυνα θα χρηματοδοτηθεί πλήρως. Αυτό είναι που έχουμε τώρα μπροστά μας και θα το επεξεργαστούμε ενόψει του προϋπολογισμού προσεχώς», είπε.
Ο νέος υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλεϊ παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Άμυνας της κυβέρνησης Στάρμερ καταγγέλλοντας ότι χωρίς δέσμευση για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 3% του ΑΕΠ έως το 2030, η Βρετανία δεν θα είναι ασφαλής.
Ο Μπέρναμ πάντως δεν δεσμεύτηκε στη συνέντευξή του ότι θα επιτύχει τον στόχο του 3% έως το 2030.
Ο νέος υπουργός Αμυνας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση των αμυντικών δαπανών αποτελεί αρμοδιότητα του υπουργού Οικονομικών.
Ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, είχε τεταμένες σχέσεις με τον Τραμπ λόγω των διαφωνιών τους για τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, τη μετανάστευση, την ενεργειακή πολιτική και τη ρύθμιση του τεχνολογικού τομέα. Αν και ο Τραμπ είχε αρχικά χαρακτηρίσει τον Μπέρναμ «ακραία φιλελεύθερο», προ ημερών δήλωσε ότι είχε μαζί του μια «πολύ καλή συνομιλία», λίγη μετά την ανάληψη καθηκόντων.
Στην πρώτη μεγάλη συνέντευξή του μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας για το Panorama του BBC, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν σήμερα, η πολιτική συντάκτρια Λόρα Κούνσμπεργκ τον ρώτησε αν είναι πρόθυμος να επικρίνει δημόσια τον Τραμπ όταν θεωρήσει ότι αυτό είναι το σωστό.
“I’m going to rule it out”— BBC Politics (@BBCPolitics) July 26, 2026
Speaking to Laura Kuenssberg in his first major interview as prime minister, Andy Burnham rules out calling an early general election and says “I don't think people want it”#BBCLauraKhttps://t.co/kIb5RbA0VB pic.twitter.com/yMYt8p2UzU
Ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν πρόκειται να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές πριν από το 2029. «Το αποκλείω, δεν πιστεύω ότι οι πολίτες το θέλουν», είπε.
Αναφερόμενος στην εθνική άμυνα, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι είναι «απολύτως προσηλωμένος» στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Βρετανία έναντι των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ.
Το Λονδίνο έχει δεσμευθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035, στόχος εναρμονισμένος σύμφωνα με τον νέο στόχο της Συμμαχίας.
«Πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να το πετύχουμε. Η πρώτη πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι το επενδυτικό σχέδιο για την άμυνα θα χρηματοδοτηθεί πλήρως. Αυτό είναι που έχουμε τώρα μπροστά μας και θα το επεξεργαστούμε ενόψει του προϋπολογισμού προσεχώς», είπε.
Ο νέος υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλεϊ παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Άμυνας της κυβέρνησης Στάρμερ καταγγέλλοντας ότι χωρίς δέσμευση για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 3% του ΑΕΠ έως το 2030, η Βρετανία δεν θα είναι ασφαλής.
Ο Μπέρναμ πάντως δεν δεσμεύτηκε στη συνέντευξή του ότι θα επιτύχει τον στόχο του 3% έως το 2030.
Ο νέος υπουργός Αμυνας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση των αμυντικών δαπανών αποτελεί αρμοδιότητα του υπουργού Οικονομικών.
«Εναπόκειται στον υπουργό Οικονομικών να εξηγήσει, τόσο στο πλαίσιο του προϋπολογισμού όσο και στις μελλοντικές αναθεωρήσεις, πώς θα επιτευχθεί ο στόχος του 3,5% έως το 2035», απάντησε σήμερα Κυριακή σε ερώτηση του Sky News.
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