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Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα: Του έλεγε «θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;» καταγγέλλει η οικογένεια του θύματος, βίντεο
Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα: Του έλεγε «θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;» καταγγέλλει η οικογένεια του θύματος, βίντεο
Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων προκαλεί προβληματισμό, αυτή τη φορά στα Τρίκαλα, όπου ένας 16χρονος φέρεται να έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα, με αφορμή -σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειάς του- την εμφάνιση και τα ρούχα που φορούσε.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο ανήλικος δράστης φέρεται να πλησίασε τον 16χρονο και να του επιτέθηκε αρχικά λεκτικά, σχολιάζοντας την εμφάνισή του. Η οικογένεια του θύματος υποστηρίζει ότι στη συνέχεια τον απομάκρυνε από σημείο όπου υπήρχαν κάμερες και τον οδήγησε σε άλλο χώρο, όπου σημειώθηκε η επίθεση.
«Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει. Του είπε “όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε” και άρχισε να του λέει για την εμφάνισή του και τα ρούχα του "θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι";» ανέφερε η μητέρα του 16χρονου, περιγράφοντας το περιστατικό στο STAR.
Όπως κατήγγειλε η μητέρα, ο ανήλικος φέρεται να ακινητοποίησε το παιδί με κεφαλοκλείδωμα και στη συνέχεια να το χτύπησε με γροθιές. Η μητέρα ανέφερε ακόμη ότι ο γιος της δέχθηκε χτυπήματα και στο κεφάλι, το οποίο φέρεται να χτύπησε σε παρκαρισμένο όχημα, μέχρι να επέμβουν περαστικοί και να σταματήσουν την επίθεση.
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την επίθεση, ο 16χρονος υπέστη διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Λάρισας, ενώ, όπως αναφέρει η οικογένειά του, παραμένει σοκαρισμένος από όσα συνέβησαν. «Στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα. Έχει διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις», δήλωσε η μητέρα του, ενώ ο πατέρας του ανέφερε πως το παιδί προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ.
Η οικογένεια προχώρησε σε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση περιλαμβάνει καταγγελίες για αδικήματα που σχετίζονται με bullying και ρατσιστική συμπεριφορά, ενώ οι Αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων του ανήλικου.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο ανήλικος δράστης φέρεται να πλησίασε τον 16χρονο και να του επιτέθηκε αρχικά λεκτικά, σχολιάζοντας την εμφάνισή του. Η οικογένεια του θύματος υποστηρίζει ότι στη συνέχεια τον απομάκρυνε από σημείο όπου υπήρχαν κάμερες και τον οδήγησε σε άλλο χώρο, όπου σημειώθηκε η επίθεση.
«Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει. Του είπε “όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε” και άρχισε να του λέει για την εμφάνισή του και τα ρούχα του "θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι";» ανέφερε η μητέρα του 16χρονου, περιγράφοντας το περιστατικό στο STAR.
Όπως κατήγγειλε η μητέρα, ο ανήλικος φέρεται να ακινητοποίησε το παιδί με κεφαλοκλείδωμα και στη συνέχεια να το χτύπησε με γροθιές. Η μητέρα ανέφερε ακόμη ότι ο γιος της δέχθηκε χτυπήματα και στο κεφάλι, το οποίο φέρεται να χτύπησε σε παρκαρισμένο όχημα, μέχρι να επέμβουν περαστικοί και να σταματήσουν την επίθεση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την επίθεση, ο 16χρονος υπέστη διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Λάρισας, ενώ, όπως αναφέρει η οικογένειά του, παραμένει σοκαρισμένος από όσα συνέβησαν. «Στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα. Έχει διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις», δήλωσε η μητέρα του, ενώ ο πατέρας του ανέφερε πως το παιδί προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ.
Η οικογένεια προχώρησε σε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση περιλαμβάνει καταγγελίες για αδικήματα που σχετίζονται με bullying και ρατσιστική συμπεριφορά, ενώ οι Αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων του ανήλικου.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.
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