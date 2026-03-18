Πέννυ Μπαλτατζή: Η διαδικασία της εξωσωματικής είναι ψυχοφθόρα, κάθε γυναίκα που το περνάει βιώνει μια πολύ μεγάλη αγωνία
Στη δική μου περίπτωση ισχύει ότι ηρέμησα και απέκτησα τρία παιδιά με φυσικό τρόπο, συμπλήρωσε η τραγουδίστρια
Ψυχοφθόρα χαρακτήρισε τη διαδικασία της εξωσωματικής η Πέννυ Μπαλτατζή, η οποία δηλώνει ευγνώμων που τελικά όλα συνέβησαν απλά για εκείνη όταν ηρέμησε και απέκτησε τελικά τρία παιδιά με φυσικό τρόπο.
Η τραγουδίστρια σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 18 Μαρτίου μίλησε και για την καθημερινότητά της με τρία παιδιά, τονίζοντας πως αυτό που μένει είναι το γεγονός πως στο τέλος κάθε μέρας αισθάνεται την καρδιά της γεμάτη.
Η Πέννυ Μπαλτατζή εξήγησε πως όσο προσπαθούσε να μεγαλώσει την οικογένειά της, την «μπλόκαρε» το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της, η οποία έφυγε από τη ζωή: «Η διαδικασία της εξωσωματικής είναι ψυχοφθόρα. Κάθε γυναίκα που περνάει από αυτό, βιώνει μια πολύ μεγάλη αγωνία, ένα μεγάλο ταξίδι που μόνο αυτή ξέρει τι της στοιχίζει μέσα στην ψυχή της και στο μυαλό της. Τελικά, απέκτησα τρία παιδιά με φυσικό τρόπο. Στη δική μου περίπτωση ισχύει το ότι ηρέμησα, γιατί έφυγε η μαμά μου που ήταν άρρωστη και ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μέσα μου που με μπλόκαρε. Το ότι ηρέμησα ισχύει και ήρθαν όλα τόσο απλά και ευγνωμονώ γι' αυτό», είπε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια δήλωσε πως η ζωή της με τρία παιδιά δεν είναι ποτέ βαρετή και πως παρά τα νεύρα και το άγχος, η τρυφερότητα νικάει: «Η καθημερινότητα με τρία παιδιά είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν βαριέσαι ποτέ. Δεν μπορείς να σταθείς και ποτέ σε μία μέρα, γιατί μαζεύεις το ένα και μετά χύνεται το άλλο και μετά σκορπάει το άλλο και μετά διαλύεται το άλλο. Κρατάω ότι αυτή η καθημερινότητα που έχει απ' όλα, φωνές, νεύρα, έχει και αυτή την τρυφερότητα που το βράδυ τελικά νιώθεις γεμάτη την καρδιά σου», σημείωσε.
Η Πέννυ Μπαλτατζή είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Χρήστο Τζούτη και έχουν αποκτήσει μαζί δύο γιους και μία κόρη. Τον Κάρολο που γεννήθηκε το 2019, την Αμέλια που γεννήθηκε το 2022 και τον Ορέστη που ήρθε στη ζωή τους το 2025.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα