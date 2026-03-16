Το reunion της Νικόλ Κίντμαν και του Γιούαν ΜακΓκρέγκορ στα Όσκαρ λίγο πριν την 25η επέτειο κυκλοφορίας του Moulin Rouge!
Το reunion της Νικόλ Κίντμαν και του Γιούαν ΜακΓκρέγκορ στα Όσκαρ λίγο πριν την 25η επέτειο κυκλοφορίας του Moulin Rouge!
Οι πρωταγωνιστές του εμβληματικού φιλμ του Μπαζ Λούρμαν απένειμαν το βραβείο Καλύτερης Ταινίας
Η Νικόλ Κίντμαν και ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ συναντήθηκαν στη σκηνή των Όσκαρ, λίγους μόλις μήνες πριν από την 25η επέτειο της εμβληματικής κινηματογραφικής επιτυχίας τους, του μιούζικαλ «Moulin Rouge!».
Παρότι έχουν περάσει περισσότερα από δύο δεκαετίες από τότε που συμπρωταγωνίστησαν στο εκρηκτικό φιλμ του Μπαζ Λούρμαν, οι δύο ηθοποιοί απέδειξαν ότι η χημεία τους παραμένει ατόφια, καθώς βρέθηκαν ξανά για να παρουσιάσουν το βραβείο Καλύτερης Ταινίας.
Όταν η βραβεθμένη με Όσκαρ ηθοποιός σχολίασε ότι της άρεσαν πραγματικά όλες οι ταινίες που ήταν υποψήφιες για το τελευταίο και πιο σημαντικό βραβείο της 98ης τελετής απονομής, ο ΜακΓκρέγκορ τη ρώτησε αν θα έλεγε ότι τις «αγάπησε». Η ερώτηση άνοιξε έναν χιουμοριστικό διάλογο ανάμεσά τους, με αναφορές σε τραγούδια που περιλαμβάνουν τη λέξη «love» στον τίτλο τους, όπως το «Love Is Like Oxygen» των Sweet, το «Love Is A Many Splendored Thing» του Άντι Γουίλιαμς και το «Love Lifts Us Up Where We Belong» των Τζένιφερ Γουόρνες και Τζο Κόκερ.
Δείτε το βίντεο από την επανένωσή τους στη σκηνή των Όσκαρ
«Αλλά πρέπει να πω, Νικόλ, παρότι έχουν περάσει 25 χρόνια, κάθε φορά που ακούω τη λέξη “love” εξακολουθώ να φαντάζομαι ότι κάποιος θα κατεβάσει έναν πολυέλαιο και θα ξεκινήσει η ορχήστρα», αστειεύτηκε ο ΜακΓκρέγκορ, με την Κίντμαν να του απαντά: «Ω, μη με προκαλείς».
Καθώς ο ΜακΓκρέγκορ προχωρούσε στην παρουσίαση των υποψηφιοτήτων της κατηγορίας, εκείνος και η Κίντμαν ολοκλήρωσαν την εμφάνισή τους τραγουδώντας μαζί το ρεφρέν του «All You Need Is Love» των Beatles.
Όταν κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2001, το «Moulin Rouge!» εξελίχθηκε σε φαινόμενο. Η ταινία του Μπαζ Λούρμαν απέσπασε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Καλύτερη Ταινία, ενώ το soundtrack της σαημείωσε μία σημαντική πορεία, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων το παγκόσμιο Νο.1 «Lady Marmalade» των Κριστίνα Αγκιλέρα, Μάια, Πινκ και Λιλ Κιμ.
Παρότι έχουν περάσει περισσότερα από δύο δεκαετίες από τότε που συμπρωταγωνίστησαν στο εκρηκτικό φιλμ του Μπαζ Λούρμαν, οι δύο ηθοποιοί απέδειξαν ότι η χημεία τους παραμένει ατόφια, καθώς βρέθηκαν ξανά για να παρουσιάσουν το βραβείο Καλύτερης Ταινίας.
Όταν η βραβεθμένη με Όσκαρ ηθοποιός σχολίασε ότι της άρεσαν πραγματικά όλες οι ταινίες που ήταν υποψήφιες για το τελευταίο και πιο σημαντικό βραβείο της 98ης τελετής απονομής, ο ΜακΓκρέγκορ τη ρώτησε αν θα έλεγε ότι τις «αγάπησε». Η ερώτηση άνοιξε έναν χιουμοριστικό διάλογο ανάμεσά τους, με αναφορές σε τραγούδια που περιλαμβάνουν τη λέξη «love» στον τίτλο τους, όπως το «Love Is Like Oxygen» των Sweet, το «Love Is A Many Splendored Thing» του Άντι Γουίλιαμς και το «Love Lifts Us Up Where We Belong» των Τζένιφερ Γουόρνες και Τζο Κόκερ.
Δείτε το βίντεο από την επανένωσή τους στη σκηνή των Όσκαρ
«Αλλά πρέπει να πω, Νικόλ, παρότι έχουν περάσει 25 χρόνια, κάθε φορά που ακούω τη λέξη “love” εξακολουθώ να φαντάζομαι ότι κάποιος θα κατεβάσει έναν πολυέλαιο και θα ξεκινήσει η ορχήστρα», αστειεύτηκε ο ΜακΓκρέγκορ, με την Κίντμαν να του απαντά: «Ω, μη με προκαλείς».
Καθώς ο ΜακΓκρέγκορ προχωρούσε στην παρουσίαση των υποψηφιοτήτων της κατηγορίας, εκείνος και η Κίντμαν ολοκλήρωσαν την εμφάνισή τους τραγουδώντας μαζί το ρεφρέν του «All You Need Is Love» των Beatles.
Όταν κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2001, το «Moulin Rouge!» εξελίχθηκε σε φαινόμενο. Η ταινία του Μπαζ Λούρμαν απέσπασε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Καλύτερη Ταινία, ενώ το soundtrack της σαημείωσε μία σημαντική πορεία, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων το παγκόσμιο Νο.1 «Lady Marmalade» των Κριστίνα Αγκιλέρα, Μάια, Πινκ και Λιλ Κιμ.
