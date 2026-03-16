Οσκαρ 2026: Γιατί ο Σον Πεν δεν πήγε στην τελετή, πού ήταν σύμφωνα με τους New York Times

Ο 65χρονος κέρδισε το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου στα 98α Όσκαρ για την ερμηνεία του ως συνταγματάρχης Στίβεν Τζ. Λόκτζοου στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another»





Οι δύο αυτές πηγές δεν ανέφεραν στην Times τι σκόπευε να κάνει ο 65χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης στην Ουκρανία η οποία παραμένει σε πόλεμο με τη Ρωσία, ενδέχεται να επισκέφθηκε. Ο Κίραν Κάλκιν, ο οποίος κέρδισε την ίδια κατηγορία πέρυσι για τη δουλειά του στην ταινία «A Real Pain», παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους του ηθοποιού και αστειεύτηκε: «Ο Σον Πεν δεν μπόρεσε να είναι εδώ απόψε, ή δεν ήθελε, οπότε θα παραλάβω το βραβείο εκ μέρους του».



Το περιοδικό PEOPLE επίσης επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του Πεν για να ζητήσει σχόλιο, ωστόσο δεν υπήρξε κάτι περισσότερο.



Ο Πεν είχε κερδίσει στο παρελθόν το Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Mystic River» το 2004 και «Milk» το 2009. Έχει επίσης προταθεί για Όσκαρ στο παρελθόν για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Dead Man Walking», «Sweet and Lowdown» και «I Am Sam».

Όταν ο Σον Πεν χάρισε ένα Όσκαρ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ο Πεν έχει υποστηρίξει ανοιχτά την Ουκρανία και τον πρόεδρό της Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα χρόνια που ακολούθησαν την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.



Μάλιστα δώρισε ένα από τα Όσκαρ του στον Ζελένσκι ως «σύμβολο πίστης». Το βραβείο, το οποίο ο 62χρονος ηθοποιός θα παραμείνει στην Ουκρανία μέχρι το τέλος του πολέμου. «Αν ξέρω ότι αυτό βρίσκεται εδώ μαζί σας, τότε θα νιώθω καλύτερα και πιο δυνατός για τον αγώνα», είχε πει ο 65χρονος παραδίδοντας στον Ζελένσκι το βραβείο. Ενώ είχε δηλώσει επίσης: «Σκέφτηκα, ότι θα το δώσω στην Ουκρανία. Μπορούν να το λιώσουν και να γίνουν σφαίρες για να πυροβολήσουν τους Ρώσους».



Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Σον Πεν τιμήθηκε και με τον Τάγμα της Αξίας του III βαθμού από τον Ζελένσκι, ενώ τιμήθηκε και με την αναγραφή του ονόματός του σε μια πλάκα στο «Walk of the Brave», το οποίο αναγνωρίζει «τους γενναίους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή».