Ξέσπασε η Μίνα Αρναούτη έξω από το δικαστήριο: Μας λένε ψεύτρες για το τροχαίο Παντελίδη, ας τελειώσει επιτέλους αυτή η ιστορία
Ξέσπασε η Μίνα Αρναούτη έξω από το δικαστήριο: Μας λένε ψεύτρες για το τροχαίο Παντελίδη, ας τελειώσει επιτέλους αυτή η ιστορία
Αναβλήθηκε η δίκη που θα πραγματοποιούνταν τη Δευτέρα 16 Μαρτίου
Αναβολή πήρε η δίκη για την υπόθεση ψευδορκίας που αφορά στη Μίνα Αρναούτη και στη Φρόσω Κυριάκου, με τη δεύτερη να κατηγορείται πως εκείνη οδηγούσε το αυτοκίνητο το βράδυ που πέθανε ο Παντελής Παντελίδης.
Η Μίνα Αρναούτη έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» τη Δευτέρα 16 Μαρτίου μετά την εξέλιξη αυτή, υποστηρίζοντας πως έχουν ειπωθεί ψέματα σε καταθέσεις και αιωρείται πως η ίδια αλλά και η Φρόσω Κυριάκου είναι ψεύτρες, με αποτέλεσμα να υπάρχει στίγμα.
Η Μίνα Αρναούτη δήλωσε αρχικά: «Είμαστε εδώ για να αποδοθούν ευθύνες. Κάποιοι άνθρωποι κατέθεσαν ψέματα. Αιωρείται ότι είμαστε ψεύτρες. Θα πρέπει κάποια στιγμή μετά από 10 χρόνια να αποδειχθεί η αλήθεια και να μπορέσουμε και εμείς να ζήσουμε τη ζωή μας. Αισθάνομαι ότι η ζωή μου καθυστερεί, υπάρχει στίγμα ότι δεν λέω την αλήθεια, βγαίνουν δημοσιεύματα, υπάρχουν σχόλια από κάτω τα οποία δεν μπορεί ο κόσμος να αποδεχτεί ότι ο Παντελής οδηγούσε. Και όλο αυτό έχει γίνει γιατί κάποιοι άνθρωποι έτσι ήθελαν να κάνουν. Δύο είναι οι άνθρωποι που έκαναν ψευδή κατάθεση. Είπαν πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, δεν έγιναν ποτέ. Και πλέον πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία και να αποδοθούν οι ευθύνες».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια η Μίνα Αρναούτη πρόσθεσε: «Δικαίωση σημαίνει, για μένα πως το ιδανικό θα ήτανε να καταλάβουν όλοι τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Πόσο άδικο ήταν για μας να κατηγορούμαστε για κάτι στην ουσία που δεν φταίγαμε. Δηλαδή το "γιατί τον άφησες να οδηγήσει;" ενώ δεν φαινόταν μεθυσμένος, αλλά δεν κατηγορούν ας πούμε τα 10 άτομα που ήταν φίλοι του πίσω, που μας άφησαν και εμάς να μπούμε στο αμάξι αυτό... Κατηγορούν δύο κοπέλες. Αυτό δεν έχει καμία λογική».
Ο 57χρονος σήμερα κατηγορούμενος έχει μηνυθεί από τη Μίνα Αρναούτη και τη Φρόσω Κυριάκου για ψευδή κατάθεση και συγκεκριμένα για τα όσα είχε καταθέσει το 2020 στην ένορκη βεβαίωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου στην οποία είχε υποστηρίξει πως ο ίδιος είχε βάλει τον Παντελή Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού και πως η Φρόσω Κυριάκου είχε καθίσει στη θέση του οδηγού τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου του 2016.
Η Μίνα Αρναούτη έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» τη Δευτέρα 16 Μαρτίου μετά την εξέλιξη αυτή, υποστηρίζοντας πως έχουν ειπωθεί ψέματα σε καταθέσεις και αιωρείται πως η ίδια αλλά και η Φρόσω Κυριάκου είναι ψεύτρες, με αποτέλεσμα να υπάρχει στίγμα.
Η Μίνα Αρναούτη δήλωσε αρχικά: «Είμαστε εδώ για να αποδοθούν ευθύνες. Κάποιοι άνθρωποι κατέθεσαν ψέματα. Αιωρείται ότι είμαστε ψεύτρες. Θα πρέπει κάποια στιγμή μετά από 10 χρόνια να αποδειχθεί η αλήθεια και να μπορέσουμε και εμείς να ζήσουμε τη ζωή μας. Αισθάνομαι ότι η ζωή μου καθυστερεί, υπάρχει στίγμα ότι δεν λέω την αλήθεια, βγαίνουν δημοσιεύματα, υπάρχουν σχόλια από κάτω τα οποία δεν μπορεί ο κόσμος να αποδεχτεί ότι ο Παντελής οδηγούσε. Και όλο αυτό έχει γίνει γιατί κάποιοι άνθρωποι έτσι ήθελαν να κάνουν. Δύο είναι οι άνθρωποι που έκαναν ψευδή κατάθεση. Είπαν πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, δεν έγιναν ποτέ. Και πλέον πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία και να αποδοθούν οι ευθύνες».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια η Μίνα Αρναούτη πρόσθεσε: «Δικαίωση σημαίνει, για μένα πως το ιδανικό θα ήτανε να καταλάβουν όλοι τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Πόσο άδικο ήταν για μας να κατηγορούμαστε για κάτι στην ουσία που δεν φταίγαμε. Δηλαδή το "γιατί τον άφησες να οδηγήσει;" ενώ δεν φαινόταν μεθυσμένος, αλλά δεν κατηγορούν ας πούμε τα 10 άτομα που ήταν φίλοι του πίσω, που μας άφησαν και εμάς να μπούμε στο αμάξι αυτό... Κατηγορούν δύο κοπέλες. Αυτό δεν έχει καμία λογική».
Ο 57χρονος σήμερα κατηγορούμενος έχει μηνυθεί από τη Μίνα Αρναούτη και τη Φρόσω Κυριάκου για ψευδή κατάθεση και συγκεκριμένα για τα όσα είχε καταθέσει το 2020 στην ένορκη βεβαίωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου στην οποία είχε υποστηρίξει πως ο ίδιος είχε βάλει τον Παντελή Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού και πως η Φρόσω Κυριάκου είχε καθίσει στη θέση του οδηγού τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου του 2016.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα