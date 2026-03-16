Η συγκινητική αφιέρωση της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα Όσκαρ: «Μου λείπει τώρα περισσότερο από ποτέ»

Mια συγκινητική εμφάνιση έπειτα από επτά χρόνια απουσίας, έκανε στη σκηνή των Όσκαρ ηΗ 83χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια, η οποία είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά στην τελετή το 2019, ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της ενότητας In Memoriam της τελετής για να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα συμπρωταγωνιστή της, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος πέθανε πέρυσι.«Όταν διάβασα το πρώτο σενάριο της ταινίας The Way We Were, μπορούσα να φανταστώ μόνο έναν άνθρωπο σε αυτόν τον ρόλο, και αυτός ήταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ», είπε η Στρέιζαντ καθώς ανέβαινε στη σκηνή. «Εκείνος όμως το απέρριψε, γιατί είπε ότι ο χαρακτήρας δεν είχε σθένος. Ότι δεν υπερασπιζόταν τίποτα — και είχε δίκιο. Μετά από πολλές ακόμη εκδοχές του σεναρίου, ο Μπομπ τελικά συμφώνησε να το κάνει».Πρόσθεσε ότι ο Ρέντφορντ «είχε πραγματικό σθένος, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες» και τον χαρακτήρισε «σκεπτόμενο και τολμηρό».«Τον αποκαλούσα έναν διανοούμενο καουμπόι που χάραξε τον δικό του δρόμο, κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας και μου λείπει τώρα περισσότερο από ποτέ, παρόλο που του άρεσε να με πειράζει», είπε.Η Στρέιζαντ και ο Ρέντφορντ υποδύθηκαν ένα ζευγάρι με τραγική κατάληξη στην ταινία The Way We Were — η Στρέιζαντ ενσάρκωσε την πολιτική ακτιβίστρια Κέιτι, ενώ ο Ρέντφορντ τον Χάμπελ, έναν άνδρα με λιγότερες πολιτικές φιλοδοξίες και πεποιθήσεις.Ο Ρέντφορντ πέθανε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε ηλικία 89 ετών.