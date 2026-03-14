H Πρίγια Κανσάρα αποθέωσε δημόσια τον Ράιαν Γκόσλινγκ: Είναι καταπληκτικός
Οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν για την ταινία «Project Hail Mary» όπου εκείνος υποδύεται έναν καθηγητή Φυσικής και εκείνη μία μοριακή βιολόγο
Τον σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ επαίνεσε η συμπρωταγωνίστριά του Πρίγια Κανσάρα χαρακτηρίζοντάς τον «καταπληκτικό», αναφερόμενη στη συνεργασία μαζί του στην επερχόμενη ταινία τους «Project Hail Mary».
Ο Καναδός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία επιστημονικής φαντασίας ως καθηγητής Φυσικής που ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο χωρίς να θυμάται πώς έφτασε εκεί και να βρίσκεται σε αποστολή να σώσει τον Ήλιο από το να σβήσει.
Η Κανσάρα που πρωταγωνιστεί στην ταινία μαζί με τον Γκόσλινγκ δήλωσε στο PA ότι απόλαυσε τη συνεργασία της με τον βραβευμένο ηθοποιό: «Ήταν καταπληκτικός» είπε. «Το να μπορώ να παρακολουθώ τον Ράιαν να δουλεύει κάθε μέρα και να είμαι εκεί στο πλατό, και συνεργάζομαι ζωντανά μαζί του... Είχα την ευκαιρία να κάθομαι και να κάνω ένα masterclass κάθε μέρα και είναι τόσο γενναιόδωρος συνεργάτης», πρόσθεσε.
«Ήταν μια τόσο συνεργατική προσπάθεια, έμαθα τόσα πολλά», ανέφερε.
Η Κανσάρα ότι πιστεύει ότι η ταινία είναι «πολύ ξεχωριστή» προσθέτοντας: «Δεν μπορείς παρά να φεύγεις (από την προβολή) με αισιόδοξο και χαρούμενο τρόπο, γνωρίζοντας ότι υπάρχει καλό στον κόσμο ή στο σύμπαν».
Η ηθοποιός είπε ότι ήταν «πολύ ωραίο» που υποδύθηκε μια μοριακή βιολόγο στην ταινία, καθώς έχει πτυχίο στο αντικείμενο.
