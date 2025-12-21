Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του Ράιαν Γκόσλινγκ και της Εύα Μέντες με τα παιδιά τους
Ράιαν Γκόσλινγκ Εύα Μέντες

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και η σύζυγός του απαθανατίστηκαν σε οικογενειακή έξοδο, λίγο μετά την επιστροφή τους από το Λονδίνο

Άννα Νταλλαρή
Στο ηλιόλουστο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας επέστρεψαν ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Εύα Μέντες, έπειτα από την παραμονή τους στο Λονδίνο, όπου ο ηθοποιός συμμετείχε στα γυρίσματα της επόμενης ταινίας του σύμπαντος Star Wars. Το ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα για οικογενειακές αγορές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας το χαμηλό προφίλ που χαρακτηρίζει την καθημερινότητά του.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον Ράιαν Γκόσλινγκ σε χαλαρή διάθεση, ενώ η Εύα Μέντες χαμογελά δίπλα στα παιδιά τους, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση της οικογένειας. Το ζευγάρι, που επιλέγει σταθερά να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή, φαίνεται να απολαμβάνει τις γιορτινές στιγμές μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις, μετά το απαιτητικό διάστημα των γυρισμάτων στο εξωτερικό.

Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NORTH SUNSET / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
