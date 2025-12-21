Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του Ράιαν Γκόσλινγκ και της Εύα Μέντες με τα παιδιά τους
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του Ράιαν Γκόσλινγκ και της Εύα Μέντες με τα παιδιά τους
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και η σύζυγός του απαθανατίστηκαν σε οικογενειακή έξοδο, λίγο μετά την επιστροφή τους από το Λονδίνο
Στο ηλιόλουστο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας επέστρεψαν ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Εύα Μέντες, έπειτα από την παραμονή τους στο Λονδίνο, όπου ο ηθοποιός συμμετείχε στα γυρίσματα της επόμενης ταινίας του σύμπαντος Star Wars. Το ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα για οικογενειακές αγορές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας το χαμηλό προφίλ που χαρακτηρίζει την καθημερινότητά του.
Οι φωτογραφίες δείχνουν τον Ράιαν Γκόσλινγκ σε χαλαρή διάθεση, ενώ η Εύα Μέντες χαμογελά δίπλα στα παιδιά τους, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση της οικογένειας. Το ζευγάρι, που επιλέγει σταθερά να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή, φαίνεται να απολαμβάνει τις γιορτινές στιγμές μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις, μετά το απαιτητικό διάστημα των γυρισμάτων στο εξωτερικό.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NORTH SUNSET / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Οι φωτογραφίες δείχνουν τον Ράιαν Γκόσλινγκ σε χαλαρή διάθεση, ενώ η Εύα Μέντες χαμογελά δίπλα στα παιδιά τους, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση της οικογένειας. Το ζευγάρι, που επιλέγει σταθερά να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή, φαίνεται να απολαμβάνει τις γιορτινές στιγμές μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις, μετά το απαιτητικό διάστημα των γυρισμάτων στο εξωτερικό.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NORTH SUNSET / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα