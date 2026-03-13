Όσκαρ 2026: Πάρτι και κόκκινο χαλί στην τελική ευθεία για τη μεγάλη βραδιά της Κυριακής
Ο Κόναν Ο’ Μπράιεν θα παρουσιάσει την τελετή, που θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Dolby Theatre
Οι εκδηλώσεις και τα πάρτι της εβδομάδας των Όσκαρ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προσφέροντας στιγμές λάμψης, λίγο πριν από την τελετή απονομής την Κυριακή 15 Μαρτίου.
Τη Δευτέρα, η Lana Condor, η Alexandra Shipp και η Jurnee Smollett παρευρέθηκαν στο «Club J'adore» του οίκου Dior στο Μπέβερλι Χιλς, απολαμβάνοντας μια βραδιά γεμάτη στυλ και λάμψη. Την επόμενη ημέρα, οι Tyriq Withers και Maika Monroe περπάτησαν στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα του νέου δράματος της Colleen Hoover, «Reminders of Him», στο Χόλιγουντ. Την ίδια μέρα, η σταρ του «Hacks», Meg Stalter, η Margaret Cho και η Mae Martin τιμήθηκαν στα 14α ετήσια Βραβεία Queerties.
Παράλληλα, ο Κόναν Ο’ Μπράιεν, που θα παρουσιάσει ξανά τα Όσκαρ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, βρέθηκε στο red carpet rollout στο εμβληματικό Dolby Theatre, για τη μεγάλη βραδιά της Κυριακής.
Η Τεγιάνα Τέιλορ, η Chloé Zhao, η Sheryl Lee Ralph και η Lucy Liu τιμήθηκαν στο δείπνο «Time's Women of the Year», που πραγματοποιήθηκε στο West Hollywood Edition.
«Έχω τόσο άγχος», παραδέχθηκε η Τέιλορ στο Variety κατά την άφιξή της. «Συνειδητοποιώ ότι όλο αυτό πλησιάζει στο τέλος του και πραγματικά το διασκέδασα πολύ. Θα μου λείψουν οι φιλίες που έκανα και όλοι οι υπέροχοι άνθρωποι που χαίρομαι να συναντώ κατά τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων. Όλο αυτό το ταξίδι ήταν υπέροχο», πρόσθεσε.
Την Τετάρτη, η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ παρέθεσε το καθιερωμένο ετήσιο δείπνο για τις υποψήφιες των Όσκαρ. Η λίστα των καλεσμένων περιλάμβανε εντυπωσιακά ονόματα όπως οι Γκουίνεθ Πάλτροου, Κέιτι Πέρι, Τζέιν Φόντα, Τρέισι Έλις Ρος, Ντέμι Μουρ, Τιγκ Νοτάρο, Ρουθ Ε. Κάρτερ και Ότομν Ντούραλντ Άρκαπαου, μεταξύ άλλων.
Το μενού του φετινού δείπνου μετά την απονομή των Όσκαρ θα περιλαμβάνει από πίτσες και καπνιστό σολομό μέχρι σοκολατένια αγαλματίδια με χρυσόσκονη. Σύμφωνα με το BBC, οι περίπου 1.500 καλεσμένοι του Governors Ball θα απολαύσουν 7.000 ποτήρια σαμπάνιας, 600 πίτσες και σχεδόν 90 κιλά μπριζόλας. Το μενού επιμελείται ο Βόλφγκανγκ Πουκ με ομάδα 75 σεφ και 45 pastry chef, ενώ περιλαμβάνει και κλασικές επιλογές του, όπως κοτόπιτα, κράκερ με καπνιστό σολομό σε σχήμα Όσκαρ, καθώς και σταντ με σούσι και σολομό που θα παρασκευάζεται επί τόπου.
Στα γλυκά ξεχωρίζουν στρούντελ μήλου, βασισμένο σε συνταγή της μητέρας του σεφ, παγωτό και σοκολατένια αγαλματίδια με χρυσόσκονη, που οι καλεσμένοι θα πάρουν μαζί τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα