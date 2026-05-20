Πρεμιέρα για τη νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe των 1.169 ίππων

Κλείσιμο

Η Mercedes-AMG πέρασε στην επόμενη φάση της ιστορίας της μετης, που εντυπωσιάζει με την ισχύ και τις επιδόσεις του αλλά και με την προσπάθεια που έχει γίνει να μεταφέρει την αίσθηση που εξασφαλίζουν οι V8 της μάρκας.Η νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική που εξελίχθηκε ειδικά για ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων. Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται η AMG GT 63 4MATIC+,. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ανακοινώθηκε στα 2,1 δευτερόλεπτα (με μέτρηση 1-Foot-Rollout), ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 300 χλμ./ώρα. Η βασική έκδοση GT 55 κάθε άλλο παρά «βασική» μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς αποδίδει 600 kW, δηλαδή 816 ίππους.Και οι δύο εκδόσειςκαι χρησιμοποιούν τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής, οι οποίοι προέρχονται από τη YASA, τη βρετανική εταιρεία που ανήκει στη Mercedes. Οι συγκεκριμένοι κινητήρες είναισε σχέση με τους συμβατικούς ηλεκτροκινητήρες. Ενδεικτικά Οι δύο πίσω έχουν πλάτος μόλις 8 εκατοστά ο καθένας, κάτι που εξοικονομεί χώρο και βάρος.Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποσυνδέεται μηχανικά όταν η AMG GT κινείται με σταθερή ταχύτητα, ώστε να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας.και αποτελείται από 2.660 κυλινδρικές κυψέλες. Κάθε κυψέλη ψύχεται απευθείας από ηλεκτρικά μη αγώγιμο υγρό, με στόχο τη διατήρηση της θερμοκρασίας στο ιδανικό εύρος λειτουργίας ακόμη και υπό πολύ υψηλό φορτίο.ενώ η σταθερή απόδοση υπό πίεση είναι κρίσιμο ζητούμενο σε ένα ηλεκτρικό σπορ μοντέλο.Το σύστημακαι υποστηρίζει, σε ταχυφορτιστή,. Με αυτή την ισχύ η φόρτιση από το 10% έως το 80% ολοκληρώνεται σε 11 λεπτά και σε 10 λεπτά μπορεί να προστεθεί ενέργεια για έως 460 χιλιόμετρα αυτονομίας. Το ερώτημα βέβαια είναι πόσοι ταχυφορτιστές με αυτήν την ισχύ υπάρχουν…Το πιο ιδιαίτερο στοιχείο της νέας AMG GT 4-Door Coupé είναι. Η AMG δεν επέλεξε απλά έναν τεχνητό ηλεκτρικό ήχο, αλλά. Ο οποίος προσομοιώνει ακόμα και διακοπές στην παροχή ισχύος, προκειμένου να θυμίζει τις αλλαγές ενός αυτόματου κιβωτίου 9 σχέσεων. Μάλιστα ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί paddles στο τιμόνι για εικονικές αλλαγές ταχυτήτων.Η επιλογή αυτή έγινε γιατί το κοινό της AMG έχει συνδέσει τη μάρκα με τους μεγάλους V8, ενώ το ανή απλώς μία προσεγμένη ψευδαίσθηση θα φανεί στην πράξη.Για να… αντιμετωπίσει το βάρος που πλησιάζει τους 2,5 τόνους, η AMG χρησιμοποίησε ιδιαίτερα προηγμένες λύσεις για να εξασφαλίσει σπορ χαρακτηριστικά. Έτσιχρησιμοποιεί υδραυλικά στοιχεία για το έλεγχο των κλίσεων του αμαξώματος, ενώ υπάρχει καιπου βελτιώνει την ευελιξία στην πόλη και τη σταθερότητα στις μεγάλες ταχύτητες.Σημαντικό ρόλο έχει και η. Έτσι η AMG GT διαθέτει αναδιπλούμενη πίσω αεροτομή, ενεργό πίσω διαχύτη και, οι οποίες κατεβαίνουν από τα 120 χλμ./ώρα και δημιουργούν υποπίεση, πιέζοντας το αυτοκίνητο προς το δρόμο.