Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
Πρεμιέρα για τη νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe των 1.169 ίππων
Η νέα γενιά του τετράθυρου supercar της Mercedes-AMG είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της φίρμας και έχει 1.169 ίππους!
Η Mercedes-AMG πέρασε στην επόμενη φάση της ιστορίας της με το πρώτο φουλ ηλεκτρικό μοντέλο της, που εντυπωσιάζει με την ισχύ και τις επιδόσεις του αλλά και με την προσπάθεια που έχει γίνει να μεταφέρει την αίσθηση που εξασφαλίζουν οι V8 της μάρκας.
Η νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé βασίζεται στη νέα πλατφόρμα AMG.EA. Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική που εξελίχθηκε ειδικά για ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων. Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται η AMG GT 63 4MATIC+, με απόδοση 860 kW, δηλαδή 1.169 ίππων, και 2.000 Nm. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ανακοινώθηκε στα 2,1 δευτερόλεπτα (με μέτρηση 1-Foot-Rollout), ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 300 χλμ./ώρα. Η βασική έκδοση GT 55 κάθε άλλο παρά «βασική» μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς αποδίδει 600 kW, δηλαδή 816 ίππους.
Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν πλήρως μεταβαλλόμενη τετρακίνηση 4MATIC+ και χρησιμοποιούν τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής, οι οποίοι προέρχονται από τη YASA, τη βρετανική εταιρεία που ανήκει στη Mercedes. Οι συγκεκριμένοι κινητήρες είναι πολύ πιο μικροι από πλευράς διαστάσεων σε σχέση με τους συμβατικούς ηλεκτροκινητήρες. Ενδεικτικά Οι δύο πίσω έχουν πλάτος μόλις 8 εκατοστά ο καθένας, κάτι που εξοικονομεί χώρο και βάρος.
Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποσυνδέεται μηχανικά όταν η AMG GT κινείται με σταθερή ταχύτητα, ώστε να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 106 kWh και αποτελείται από 2.660 κυλινδρικές κυψέλες. Κάθε κυψέλη ψύχεται απευθείας από ηλεκτρικά μη αγώγιμο υγρό, με στόχο τη διατήρηση της θερμοκρασίας στο ιδανικό εύρος λειτουργίας ακόμη και υπό πολύ υψηλό φορτίο. Η τεχνογνωσία προέρχεται από τη Formula 1, ενώ η σταθερή απόδοση υπό πίεση είναι κρίσιμο ζητούμενο σε ένα ηλεκτρικό σπορ μοντέλο.
Το σύστημα λειτουργεί στα 800 Volt και υποστηρίζει, σε ταχυφορτιστή, ισχύ φόρτισης έως 600 kW. Με αυτή την ισχύ η φόρτιση από το 10% έως το 80% ολοκληρώνεται σε 11 λεπτά και σε 10 λεπτά μπορεί να προστεθεί ενέργεια για έως 460 χιλιόμετρα αυτονομίας. Το ερώτημα βέβαια είναι πόσοι ταχυφορτιστές με αυτήν την ισχύ υπάρχουν…
Το πιο ιδιαίτερο στοιχείο της νέας AMG GT 4-Door Coupé είναι το πρόγραμμα AMGFORCE S+. Η AMG δεν επέλεξε απλά έναν τεχνητό ηλεκτρικό ήχο, αλλά προχώρησε στη δημιουργία ενός εικονικού V8. Ο οποίος προσομοιώνει ακόμα και διακοπές στην παροχή ισχύος, προκειμένου να θυμίζει τις αλλαγές ενός αυτόματου κιβωτίου 9 σχέσεων. Μάλιστα ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί paddles στο τιμόνι για εικονικές αλλαγές ταχυτήτων.
Η επιλογή αυτή έγινε γιατί το κοινό της AMG έχει συνδέσει τη μάρκα με τους μεγάλους V8, ενώ το αν αυτή η προσέγγιση θεωρηθεί μια έξυπνη γέφυρα προς το μέλλον ή απλώς μία προσεγμένη ψευδαίσθηση θα φανεί στην πράξη.
Για να… αντιμετωπίσει το βάρος που πλησιάζει τους 2,5 τόνους, η AMG χρησιμοποίησε ιδιαίτερα προηγμένες λύσεις για να εξασφαλίσει σπορ χαρακτηριστικά. Έτσι η ανάρτηση AMG Active Ride Control χρησιμοποιεί υδραυλικά στοιχεία για το έλεγχο των κλίσεων του αμαξώματος, ενώ υπάρχει και στάνταρ τετραδιεύθυνση που βελτιώνει την ευελιξία στην πόλη και τη σταθερότητα στις μεγάλες ταχύτητες.
Σημαντικό ρόλο έχει και η ενεργή αεροδυναμική. Έτσι η AMG GT διαθέτει αναδιπλούμενη πίσω αεροτομή, ενεργό πίσω διαχύτη και πλάκες Venturi στο κάτω μέρος του αμαξώματος, οι οποίες κατεβαίνουν από τα 120 χλμ./ώρα και δημιουργούν υποπίεση, πιέζοντας το αυτοκίνητο προς το δρόμο.
Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν τα καθίσματα τύπου μπάκετ, ενώ η κεντρική οθόνη των 14,0 ιντσών είναι στραμμένη προς τον οδηγό. Επίσης υπάρχει ξεχωριστή οθόνη συνοδηγού, ενώ στην κεντρική κονσόλα δεσπόζουν οι τρεις περιστροφικοί διακόπτες AMG Race Engineer Control Unit για τις λειτουργίες Response, Agility και Traction.
Όσο για τις δύο πίσω θέσεις είναι κατάλληλοι για ενήλικες. Εδώ χαρακτηριστικές είναι οι ειδικές εσοχές στη μπαταρία, που βρίσκεται φυσικά στο δάπεδο, ώστε οι πίσω επιβάτες να έχουν πιο φυσική θέση για τα πόδια τους.
Η παραγωγή της νέας Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé θα ξεκινήσει το καλοκαίρι, ενώ η τιμή της στην Κεντρική Ευρώπη θα είναι περίπου 170.000 ευρώ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
