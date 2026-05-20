Πέδρο Αλμοδόβαρ: Το μήνυμα κατά Τραμπ, Νετανιάχου και Πούτιν από το Φεστιβάλ των Καννών
Ως Ευρωπαίοι, είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας κατά τεράτων, δήλωσε ο Ισπανός σκηνοθέτης
Θέση για τις παγκόσμιες πολιτικές εξελίξεις πήρε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ από το Φεστιβάλ των Καννών. Οι Ευρωπαίοι οφείλουν να γίνουν «ασπίδα» απέναντι στα «τέρατα» που είναι ο Αμερικανός Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισραηλινός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστήριξε ο σκηνοθέτης.
«Ως Ευρωπαίοι, είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας κατά τεράτων όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος. Είμαστε υποχρεωμένοι διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο», είπε ο Ισπανός σκηνοθέτης που είναι υποψήφιος αυτήν τη χρονιά για τον Χρυσό Φοίνικα με την ταινία «Amarga Navidad».
Την Κυριακή 17 Μαΐου στις Κάννες, ο συμπατριώτης του Χαβιέρ Μπαρδέμ είχε καταγγείλει την «τοξική αρρενωπότητα» των τριών ηγετών κατηγορώντας τους για πολέμους που έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους.
Σύμφωνα με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο καλλιτέχνης έχει την ηθική υποχρέωση να μιλάει για την πολιτική. «Δεν κρίνω αυτούς που δεν το κάνουν, αλλά την σιωπή και τον φόβο, διότι είναι φυσικά μία έκφραση φόβου, είναι ένα πολύ κακό σύμπτωμα, ένα σύμπτωμα απαξίωσης της δημοκρατίας», δήλωσε ο 76χρονος σκηνοθέτης κατά την παρουσίαση της ταινίας του.
«Ενας καλλιτέχνης, από το βήμα του (...) οφείλει να μιλάει χωρίς περιστροφές, οφείλει να μιλάει με ακάλυπτο πρόσωπο για τα χειρότερα από όσα μας συμβαίνουν και κάθε μέρα μας συμβαίνουν πολύ τρομερά πράγματα», είπε.
Pedro Almodóvar Says 'Europe Must Never Be Subjected to Trump' and Wears 'Free Palestine' Pin at Cannes Press Conference https://t.co/NjPJwNcfuu— Variety (@Variety) May 20, 2026
