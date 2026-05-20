Χριστοδουλίδης στο Μουμπάι με παραδοσιακό ινδικό ένδυμα: Στο επίκεντρο οικονομία, ναυτιλία και επενδύσεις
Ο Κύπριος πρόεδρος θα συναντήσει Ινδούς επιχειρηματίες και επενδυτές - Μετά θα μεταβεί στο Νέο Δελχί όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας
Στη Μουμπάι, το οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο της Ινδίας, έφθασε το απόγευμα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αρχίζοντας την επίσημη επίσκεψή του στη χώρα, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματική αποστολή. Πρόκειται για επίσκεψη με σαφές οικονομικό και πολιτικό αποτύπωμα, καθώς η Λευκωσία επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με μια από τις μεγαλύτερες αναδυόμενες δυνάμεις του πλανήτη.
Σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, οι επαφές στη Μουμπάι στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου και Ινδίας στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η Κύπρος επιχειρεί να προβάλει τον εαυτό της ως αξιόπιστη ευρωπαϊκή πύλη για ινδικές επιχειρήσεις και ως σταθερό εταίρο σε μια περιοχή αυξανόμενης γεωοικονομικής σημασίας.
Η επίσκεψη εντάσσεται στην προσπάθεια της Λευκωσίας να διευρύνει τις διεθνείς της συνεργασίες πέρα από τα στενά όρια της περιοχής, αξιοποιώντας την ιδιότητα της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη γεωγραφική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Υποδοχή με ινδικό χρώμαΟ Κύπριος Πρόεδρος έφθασε στη Μουμπάι φορώντας παραδοσιακό ινδικό ένδυμα και έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο από τον Κυβερνήτη, τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθιμοτυπίας της Πολιτείας Maharashtra. Η υποδοχή έγινε με τιμητικό στρατιωτικό άγημα και κόκκινο χαλί, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου που συνοδεύει μια κρατική επίσκεψη, δηλαδή το υψηλότερο επίπεδο επίσημης υποδοχής από ένα κράτος.
Στη συνέχεια, κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο Taj Mahal Palace, ο κ. Χριστοδουλίδης παρακολούθησε σύντομη παραδοσιακή τελετή καλωσορίσματος με χορούς, στοιχείο που έδωσε έντονο συμβολικό χαρακτήρα στην έναρξη της επίσκεψης.
Exceptionally pleased to be in India.— NikosChristodoulides (@Christodulides) May 20, 2026
This state visit comes less than a year since my good friend, Prime Minister Modi, visited Cyprus.
And it also comes at a moment when Cyprus holds the Presidency of the Council of the EU.
Cyprus and India share a partnership that is… pic.twitter.com/CZBfv0t997
Στάση μνήμης στο Taj Mahal PalaceΣτο πρόγραμμα του Κύπριου Προέδρου περιλαμβάνεται και η απόδοση τιμής στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της 26ης Νοεμβρίου 2008 στη Μουμπάι. Ο Ν. Χριστοδουλίδης θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή και θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της επίθεσης, μία από τις πιο αιματηρές που γνώρισε η Ινδία.
Μία από τις τοποθεσίες που είχαν χτυπηθεί τότε ήταν το ξενοδοχείο Taj Mahal Palace and Tower, το οποίο οι τρομοκράτες κατέλαβαν για τρεις ημέρες. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 34 άνθρωποι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ανάμεσά τους και ο Κύπριος επιχειρηματίας Ανδρέας Λιβεράς.
Η οικονομική ατζένταΤο βάρος της επίσκεψης στη Μουμπάι πέφτει στις οικονομικές επαφές. Αύριο το πρωί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα χαιρετίσει το Κυπροϊνδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, θα έχει συναντήσεις με Ινδούς επιχειρηματίες και επενδυτές, θα παραστεί στα εγκαίνια των Γραφείων Αντιπροσωπείας της Eurobank και θα επισκεφθεί το Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας.
Επόμενος σταθμός το Νέο ΔελχίΜετά τη Μουμπάι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η κυπριακή αποστολή θα μεταβούν στο Νέο Δελχί. Εκεί, μεθαύριο Παρασκευή, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι και αργότερα με την Πρόεδρο της χώρας, Ντραουπάντι Μούρμου, η οποία θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο δείπνο.
