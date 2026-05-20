Χριστοδουλίδης στο Μουμπάι με παραδοσιακό ινδικό ένδυμα: Στο επίκεντρο οικονομία, ναυτιλία και επενδύσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Χριστοδουλίδης Κύπρος Ινδία Μουμπάι Λευκωσία

Χριστοδουλίδης στο Μουμπάι με παραδοσιακό ινδικό ένδυμα: Στο επίκεντρο οικονομία, ναυτιλία και επενδύσεις

Ο Κύπριος πρόεδρος θα συναντήσει Ινδούς επιχειρηματίες και επενδυτές - Μετά θα μεταβεί στο Νέο Δελχί όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας

Χριστοδουλίδης στο Μουμπάι με παραδοσιακό ινδικό ένδυμα: Στο επίκεντρο οικονομία, ναυτιλία και επενδύσεις
Μανώλης Καλατζής
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Μουμπάι, το οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο της Ινδίας, έφθασε το απόγευμα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αρχίζοντας την επίσημη επίσκεψή του στη χώρα, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματική αποστολή. Πρόκειται για επίσκεψη με σαφές οικονομικό και πολιτικό αποτύπωμα, καθώς η Λευκωσία επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με μια από τις μεγαλύτερες αναδυόμενες δυνάμεις του πλανήτη.

Υποδοχή με ινδικό χρώμα

Ο Κύπριος Πρόεδρος έφθασε στη Μουμπάι φορώντας παραδοσιακό ινδικό ένδυμα και έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο από τον Κυβερνήτη, τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθιμοτυπίας της Πολιτείας Maharashtra. Η υποδοχή έγινε με τιμητικό στρατιωτικό άγημα και κόκκινο χαλί, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου που συνοδεύει μια κρατική επίσκεψη, δηλαδή το υψηλότερο επίπεδο επίσημης υποδοχής από ένα κράτος.

Στη συνέχεια, κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο Taj Mahal Palace, ο κ. Χριστοδουλίδης παρακολούθησε σύντομη παραδοσιακή τελετή καλωσορίσματος με χορούς, στοιχείο που έδωσε έντονο συμβολικό χαρακτήρα στην έναρξη της επίσκεψης.



Στάση μνήμης στο Taj Mahal Palace

Στο πρόγραμμα του Κύπριου Προέδρου περιλαμβάνεται και η απόδοση τιμής στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της 26ης Νοεμβρίου 2008 στη Μουμπάι. Ο Ν. Χριστοδουλίδης θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή και θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της επίθεσης, μία από τις πιο αιματηρές που γνώρισε η Ινδία.

Μία από τις τοποθεσίες που είχαν χτυπηθεί τότε ήταν το ξενοδοχείο Taj Mahal Palace and Tower, το οποίο οι τρομοκράτες κατέλαβαν για τρεις ημέρες. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 34 άνθρωποι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ανάμεσά τους και ο Κύπριος επιχειρηματίας Ανδρέας Λιβεράς.

Η οικονομική ατζέντα

Το βάρος της επίσκεψης στη Μουμπάι πέφτει στις οικονομικές επαφές. Αύριο το πρωί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα χαιρετίσει το Κυπροϊνδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, θα έχει συναντήσεις με Ινδούς επιχειρηματίες και επενδυτές, θα παραστεί στα εγκαίνια των Γραφείων Αντιπροσωπείας της Eurobank και θα επισκεφθεί το Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, οι επαφές στη Μουμπάι στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου και Ινδίας στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η Κύπρος επιχειρεί να προβάλει τον εαυτό της ως αξιόπιστη ευρωπαϊκή πύλη για ινδικές επιχειρήσεις και ως σταθερό εταίρο σε μια περιοχή αυξανόμενης γεωοικονομικής σημασίας.

Επόμενος σταθμός το Νέο Δελχί

Μετά τη Μουμπάι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η κυπριακή αποστολή θα μεταβούν στο Νέο Δελχί. Εκεί, μεθαύριο Παρασκευή, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι και αργότερα με την Πρόεδρο της χώρας, Ντραουπάντι Μούρμου, η οποία θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο δείπνο.

Η επίσκεψη εντάσσεται στην προσπάθεια της Λευκωσίας να διευρύνει τις διεθνείς της συνεργασίες πέρα από τα στενά όρια της περιοχής, αξιοποιώντας την ιδιότητα της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη γεωγραφική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μανώλης Καλατζής
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης