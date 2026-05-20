Αιμίλιος Χειλάκης: Ξέρω ανθρώπους που μισούσαν τον Άδωνι Γεωργιάδη και τους βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή - Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας
«Το μόνο ρουσφέτι το οποίο παραδέχομαι είναι για θέματα Υγείας», τόνισε ο ηθοποιός σε συνέντευξή του
Για τα ρουσφέτια και το αν έχει ζητήσει ποτέ ο ίδιος κάποιου είδους εξυπηρέτηση, ρωτήθηκε χθες βράδυ ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή που παρουσιάζει η Αθηναΐς Νέγκα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, ο γνωστός ηθοποιός σχολίασε πως δεν έχει ζητήσει ποτέ κάποιου είδους ρουσφέτι, τονίζοντας πως το μόνο ρουσφέτι που αποδέχεται είναι για θέματα υγείας.
«Δεν έχω ζητήσει, απ’ ό,τι θυμάμαι. Εάν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτι το οποίο παραδέχομαι. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου έχει κάτι, κάνεις τα πάντα. Και ξέρω περιπτώσεις που έχουν πάει άνθρωποι στον Άδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι τον μισούσαν, και πήγαν και τον παρακάλεσαν: Κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θεία μου. Και, απ’ ό,τι έχω μάθει βοήθησε προς τιμήν του σε μια δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο Αιμίλιος Χειλάκης.
«Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ», απάντησε η Αθηναΐς Νέγκα.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Αιμίλιο Χειλάκη και την @athinaisnega για αυτή τους την αναφορά σε μένα χθες στο action24tv. Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπο μας που ζητάει την βοήθεια μας επειδή κάπου το σύστημα Υγείας τον ταλαιπωρεί. Πότε δεν έχω ρωτήσει ούτε τί ψηφίζουν, ούτε αν με συμπαθούν καν μόνον τί χρειάζονται. Παρεμβαίνουμε ανθρώπινα και όχι πολιτικά ή κομματικά. Η μεγαλύτερή μας προσπάθεια όμως είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα Υγείας που ποτέ δεν θα χρειάζεται η παρέμβαση κανενός Υπουργού ή υπηρεσιακού και όλα θα λύνονται αυτόματα. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο ως προς αυτό, αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο για να φτάσουμε εκεί που αξίζει στους συμπολίτες μας. Θα τα καταφέρουμε».
Η ανάρτηση του Άδωνι ΓεωργιάδηΛίγες ώρες αργότερα, το συγκεκριμένο απόσπασμα της εκπομπής κοινοποίησε στο Χ ο υπουργός Υγείας.
«Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ, κι εγώ και όλο μου το γραφείο, να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπό μας που ζητά τη βοήθειά μας, επειδή κάπου το σύστημα Υγείας τον ταλαιπωρεί», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ευχαριστώντας τους για την αναφορά στο πρόσωπό του.
Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Αιμίλιο Χειλάκη και την @athinaisnega για αυτή τους την αναφορά σε μένα χθες στο @action24tv . Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπο μας που ζητάει την βοήθεια μας επειδή κάπου το σύστημα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 20, 2026
