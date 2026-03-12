Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Η αναφορά του Κόναν Ο’Μπράιεν στην Ελλάδα και τον «φανταστικό μπακλαβά», δείτε βίντεο
Ο Αμερικανός παρουσιαστής μίλησε στο red carpet rollout των Όσκαρ στο «Dolby Theatre» στο Λος Άντζελες
Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ, στο πλαίσιο του καθιερωμένου red carpet rollout που πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, ο γνωστός Αμερικανός παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν παραχώρησε δηλώσεις για τη φετινή τελετή των Academy Awards.
Οι δηλώσεις έγιναν στον Έλληνα δημοσιογράφο Γιώργο Σατσίδη, ο οποίος καλύπτει εδώ και χρόνια τις εκδηλώσεις γύρω από τη διοργάνωση στο Χόλιγουντ.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στην Hollywood Boulevard, ο Ο’Μπράιεν ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να σχολιάσει στον εναρκτήριο μονόλογό του τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ένταση γύρω από το Ιράν.
Ο Αμερικανός παρουσιαστής απάντησε με το γνωστό σαρκαστικό του ύφος, λέγοντας: «Χρησιμοποιώ ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα για να κάνω τον κόσμο να παρακολουθήσει τα Όσκαρ», ενώ πρόσθεσε αυτοσαρκαστικά ότι «το να το κάνει αυτό ένας κωμικός είναι μάλλον ένα νέο επίπεδο ξεπεσμού».
Στη συνέχεια, όταν κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για την Ελλάδα, ο Ο’Μπράιεν αναφέρθηκε με χιούμορ σε στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας που γνωρίζει.
Μίλησε για το «φανταστικό μπακλαβά», ενώ έκανε και αναφορά στον Άντονι Κουίν και την εμβληματική ταινία «Ζορμπάς ο Έλληνας», που παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά σύμβολα της χώρας στο εξωτερικό.
Οι δηλώσεις έγιναν λίγες ημέρες πριν από την τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, όπου ο Κόναν Ο’Μπράιεν αναμένεται να βρεθεί στη σκηνή ως παρουσιαστής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
