Πάπια Πεκίνου, σούπα γαρίδας, μοσχάρι και γλυκά κολοκύθας στο μενού Σι - Πούτιν, υπό τους ήχους κινεζικής όπερας και της Λίμνης των Κύκνων
Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα γευματίσουν σήμερα με πάπια Πεκίνου και ζαμπόν Τζινχουά στο επίσημο δείπνο τους, υπό τους ήχους της μουσικής αποσπάσματος από Όπερα του Πεκίνου και της «Λίμνης των Κύκνων» του Πιότρ Τσαϊκόφσκι, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα και το μενού που δημοσίευσε το TASS, στους καλεσμένους θα προσφερθεί μια ποικιλία από κρύα ορεκτικά («zakuski»), σούπα γαρίδας, μοσχάρι με σάλτσα φασολιών, ζυμαρικά Fuzhou, γλυκά κολοκύθας και φρούτα.
Θα προσφερθούν επίσης ένα Cabernet Sauvignon «Greatwall» του 2009 και ένα Changyu Chardonnay του 2016, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μείγμα κλασικών κινέζικων και ρωσικών κομματιών που θα παιχτούν από τη στρατιωτική ορχήστρα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης μιας μελωδίας από την Όπερα του Πεκίνου, «Μια αξέχαστη βραδιά» και του χορού των μικρών κύκνων από τη Λίμνη των Κύκνων, του Πιότρ Τσαϊκόφσκι.
