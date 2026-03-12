Η Αποστολία Ζώη ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, οι εικόνες από τον Βόσπορο και τη συνοικία Μπαλάτ
Η Αποστολία Ζώη ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, οι εικόνες από τον Βόσπορο και τη συνοικία Μπαλάτ
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Τουρκία
Ένα ταξίδι στην Τουρκία πραγματοποίησε η Αποστολία Ζώη. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια σχεδίασε μία απόδραση στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην πόλη επισκέφθηκε μεταξύ άλλων τον Βόσπορο, αλλά και την πολύχρωμη συνοικία Μπαλάτ.
Η Αποστολία Ζώη πόζαρε μαζί με τη φίλη της που τη συνόδευσε, αλλά και μόνη της, στα σημεία που βρέθηκε και μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Μπαλάτ και Βόσπορος. Τελευταίο post από Κωνσταντινούπολη μέχρι την επόμενη φορά».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Αποστολία Ζώη πόζαρε μαζί με τη φίλη της που τη συνόδευσε, αλλά και μόνη της, στα σημεία που βρέθηκε και μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Μπαλάτ και Βόσπορος. Τελευταίο post από Κωνσταντινούπολη μέχρι την επόμενη φορά».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα