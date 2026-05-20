Πέφτει η αυλαία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίαυ της ΔΕΗ με ισχυρή υπερκάλυψη
Με το σημερινό κλείσιμο του book building, το ενδιαφέρον στρέφεται στην κατανομή των νέων μετοχών, τη διαμόρφωση της νέας μετοχικής σύνθεσης και την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου των 24 δισ. ευρώ
Με το βλέμμα της αγοράς στραμμένο στη μεγαλύτερη κεφαλαιακή κίνηση των τελευταίων ετών στον ενεργειακό κλάδο, πέφτει σήμερα η αυλαία για το βιβλίο προσφορών της ΑΜΚ της ΔΕΗ, ύψους 4,25 δισ. ευρώ.
Μετά το κλείσιμο του book building, το βάρος μεταφέρεται στην κρίσιμη διαδικασία κατανομής των νέων μετοχών, που θα διαμορφώσει τη νέα μετοχική σύνθεση της επιχείρησης και θα σηματοδοτήσει την επόμενη φάση του επενδυτικού της στρατηγικού σχεδίου. Το βιβλίο προσφορών κλείνει με προσφορές που μέχρι χθες αργά το απόγευμα ξεπερνούσαν τα 16 δισ.
Χθες έγινε γνωστό και το guidance της ΑΜΚ με την τιμή διάθεσης να «κλειδώνει» στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που συμπίπτει ουσιαστικά με την τιμή κλεισίματος της 23ης Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, δηλαδή την αποκαλούμενη «ανεπηρέαστη» τιμή της μετοχής πριν αποτυπωθεί στην αγορά το effect της συναλλαγής. Το discount σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στα 19,8 ευρώ διαμορφώνεται σε περιορισμένα επίπεδα, στοιχείο που ερμηνεύεται από την αγορά ως ένδειξη ισχυρής ζήτησης και αυξημένης εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την έκδοση.
Η δημόσια προσφορά της ΔΕΗ συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από διεθνή χαρτοφυλάκια, θεσμικούς επενδυτές και μεγάλα funds, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες χρηματοδοτικές κινήσεις στην ελληνική αγορά των τελευταίων ετών. Μεταξύ των ονομάτων που φέρεται να συμμετέχουν συγκαταλέγονται οι αμερικανικές BlackRock και Blackstone, η αραβικών συμφερόντων Qatar Investment Authority, το αμερικανικό Capital Group και τολΛονδρέζικο Covalis Capital, ενισχύοντας το προφίλ της έκδοσης και τη διεθνή επενδυτική βαρύτητα της συναλλαγής.
Κρίσιμο παραμένει και το αποτύπωμα του Δημοσίου στη νέα μετοχική σύνθεση, που θα κληθεί να συμμετάσχει με άνω από 1,4 δις καθώς η αύξηση κεφαλαίου ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου. Χθες λίγο πριν την ολοκλήρωση του book building, η ΔΕΗ ανέδειξε και το επόμενο στρατηγικό βήμα της επέκτασής της στις τηλεπικοινωνίες, επιβεβαιώνοντας το σχέδιο που είχε παρουσιάσει η διοίκηση στο Investor Day στο Λονδίνο τον περασμένο Νοέμβριο για είσοδο στις υπηρεσίες φωνής και διάθεση ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσίων σε ανταγωνιστικές τιμές. Η κίνηση αυτή ενισχύει το αποτύπωμα της εταιρείας στην αγορά των telecoms, αξιοποιώντας το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα και εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της.
Η επόμενη ημέρα: Νέα μετοχική σύνθεση και άνοιγμα στις telecomsΜετά την ολοκλήρωση του book building, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην τελική κατανομή των νέων μετοχών, μια διαδικασία που θα κρίνει ποιοι επενδυτές θα ενισχύσουν τη νέα μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ και πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες μεταξύ στρατηγικών συμμετοχών, anchor investors και μεγάλων διεθνών χαρτοφυλακίων.
