Η Αποστολία Ζώη ταξίδεψε στα Καλάβρυτα και πόζαρε στα χιόνια
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της
Στα Καλάβρυτα βρέθηκε η Αποστολία Ζώη, ενώ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι της. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί, η τραγουδίστρια επισκέφτηκε το χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής και πόζαρε με φόντο τα χιόνια.
Η Αποστολία Ζώη τόνισε πως το συγκεκριμένο μέρος της θύμισε τα παιδικά της χρόνια, επηρεάζοντας πολύ θετικά τη διάθεσή της. «Πόσο μπορεί να σου αλλάξει η διάθεση άμα βρεθείς σε περιβάλλον που σου φέρνει εικόνες από τα παιδικά σου χρόνια. Η χαρά μου δεν κρύβεται», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.
Δείτε τις φωτογραφίες
