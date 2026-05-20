RRF – Η επόμενη μέρα: Στροφή στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
RRF – Η επόμενη μέρα: Στροφή στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα μπορέσει να διαθέσει αυτούς τους πόρους που είναι χρήματα υπό τη συνθήκη του RRF επειδή θα καταφέρει να αποκτήσει το Pillar Assessment.
Την πλήρη εξάντληση των δανειακών πόρων του RRF αναγνώρισε χθες ο αναπληρωτής Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης επιβεβαιώνοντας εμμέσως και το γεγονός πως υπήρξε υπέρτερη ζήτηση για δάνεια του Ταμείου. Συγχρόνως επεσήμανε τη μέριμνα της πολιτείας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στην παρούσα φάση όπως σημειώνουν οι τραπεζικοί κύκλοι, το έλλειμμα δανειακών πόρων προσδιορίζεται σε 3 έως 4 δισ. ευρώ και αυτό αφορά έργα από 6 έως 8 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν περίπου σε 250 έργα μικρά και μεγαλύτερα.
Oι δανειακοί πόροι που διοχετεύτηκαν στις επιχειρήσεις ήταν κατά 4 δισ. λιγότεροι μιας και από αυτούς οι μισοί κατευθύνθηκαν στην ΕΑΤ για να χρηματοδοτήσουν έργα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι άλλοι μισοί για το πρόγραμμα Σπίτι μου.
Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τραπεζικοί κύκλοι αναμένεται να ρίξουν το βάρος τους καθώς πολλές εξ’ αυτών πραγματοποίησαν σημαντικά έξοδα έναντι του τζίρου τους για να ενταχθούν στο RRF και όμως δεν τα κατάφεραν λόγω εξάντλησης των δανειακών πόρων.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα μπορέσει να διαθέσει αυτούς τους πόρους που είναι χρήματα υπό τη συνθήκη του RRF επειδή θα καταφέρει να αποκτήσει το Pillar Assessment.
Μετά την παραπάνω αφαίρεση των δανειακών πόρων το σύνολο των πόρων αυτών από το RRF διαμορφώθηκε σε 13,5 δισ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στην παρούσα φάση όπως σημειώνουν οι τραπεζικοί κύκλοι, το έλλειμμα δανειακών πόρων προσδιορίζεται σε 3 έως 4 δισ. ευρώ και αυτό αφορά έργα από 6 έως 8 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν περίπου σε 250 έργα μικρά και μεγαλύτερα.
Oι δανειακοί πόροι που διοχετεύτηκαν στις επιχειρήσεις ήταν κατά 4 δισ. λιγότεροι μιας και από αυτούς οι μισοί κατευθύνθηκαν στην ΕΑΤ για να χρηματοδοτήσουν έργα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι άλλοι μισοί για το πρόγραμμα Σπίτι μου.
Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τραπεζικοί κύκλοι αναμένεται να ρίξουν το βάρος τους καθώς πολλές εξ’ αυτών πραγματοποίησαν σημαντικά έξοδα έναντι του τζίρου τους για να ενταχθούν στο RRF και όμως δεν τα κατάφεραν λόγω εξάντλησης των δανειακών πόρων.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα μπορέσει να διαθέσει αυτούς τους πόρους που είναι χρήματα υπό τη συνθήκη του RRF επειδή θα καταφέρει να αποκτήσει το Pillar Assessment.
Μετά την παραπάνω αφαίρεση των δανειακών πόρων το σύνολο των πόρων αυτών από το RRF διαμορφώθηκε σε 13,5 δισ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα