Κώστας Κόκλας για Πέτρο Φιλιππίδη: Υπήρχαν θέματα με τη συμπεριφορά του, είναι καταδικαστέα και γι’ αυτά θα αποφασίσει το δικαστήριο
Ο ηθοποιός μίλησε για την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο μετά την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού
Για την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο μίλησε ο Κώστας Κόκλας, επισημαίνοντας πως εξαιρτάται από τα αποτελέσματα της δίκης. Όπως ανέφερε, υπήρχαν θέματα με τη συμπεριφορά του, τα οποία είναι καταδικαστέα, αλλά μόνο το διαστήριο μπορεί να αποφασίσει για αυτά.
Ο ηθοποιός δήλωσε επίσης ότι θεωρεί πως ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει ακόμη την αποδοχή του κόσμου ως καλλιτέχνης ύστερα από όσα έχει προσφέρει στον χώρο της υποκριτικής. Ευχή του είναι να διδαχτεί ο κόσμος από όλη αυτή την ιστορία και να συμβαίνουν μόνο καλά πράγματα στη ζωή όλων.
Ο Κώστας Κόκλας είπε αναλυτικά στο «Πρωινό» την Πέμπτη 12 Μαρτίου: «Είναι μεγάλο ταλέντο, δεν το συζητάμε. Το αν θα γυρίσει ο Πέτρος να παίξει, έχει να κάνει με τα δικαστικά αποτελέσματα, αν θα ξεκαθαρίσει από αυτή την κατάσταση. Νομίζω, μετά, έχει το ταλέντο και την αποδοχή του κόσμου σαν ένας καλλιτέχνης που για χρόνια έχει δώσει πολλά πράγματα. Υπήρχαν θέματα με τη συμπεριφορά του, αυτά είναι καταδικαστέα και γι’ αυτά θα αποφασίσει το δικαστήριο. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή του, όπως και σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Να ξεχαστούν τα κακά πράγματα και να διδαχτούμε από αυτή την ιστορία όλοι μας».
Ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε κατηγορηθεί για δύο απόπειρες βιασμού και δύο βιασμούς, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για τις δύο απόπειρες βιασμού, αποδίδοντάς του την ποινή των τριών ετών φυλάκισης με αναστολή, χωρίς να του αναγωρίζεται κάποιο ελαφρυντικό.
