Δημήτρης Φιλιππίδης: Ήμουν 23 ετών όταν έγινε αυτό με τον πατέρα μου, αυτό ζω εδώ και πέντε χρόνια
Απογοητεύτηκα από ανθρώπους που ήταν δίπλα μου και έφυγαν, ανέφερε ο γιος του ηθοποιού
Ως μία τρομακτική περίοδο της ζωής του, περιέγραψε ο Δημήτρης Φιλιππίδης την περίοδο, που ο πατέρας του, Πέτρος Φιλιππίδης προφυλακίστηκε.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast Bedtime Stories, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στο «Breakfast@Star», και μίλησε μεταξύ άλλων για το διάστημα, που ο πατέρας του κατηγορήθηκε στο πλαίσιο του Metoo για δύο απόπειρες βιασμού και έναν βιασμό. Το 2021, ο ηθοποιός κρίθηκε προφυλακιστέος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.
Ο Δημήτρης Φιλιππίδης αναφέρθηκε στη σύγκριση με τον πατέρα του, αλλά και στην απομάκρυνση ανθρώπων που βρίσκονταν στο περιβάλλον του, την περίοδο που ο Πέτρος Φιλιππίδης κατηγορήθηκε. Όσον αφορά στο διάστημα που ο πατέρας του μπήκε στη φυλακή, ο Δημήτρης Φιλιππίδης δήλωσε: «Στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικό. Πάρα πολύ. Στην πολλή αρχή. Φυλακές, όλα αυτά, μπαίνει στην καθημερινότητά σου αυτό. Στην αρχή μπορεί να σε τρομάζει πάρα πολύ. Απογοητεύτηκα από ανθρώπους που ήταν δίπλα μου κι έφυγαν. Σίγουρα. Από το 2021 έως τώρα, είναι πέντε χρόνια. Εγώ ήμουν 23 χρονών. Οπότε στην ηλικία 23 με 28, εγώ αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα».
Σχετικά με τη σύγκριση με τον πατέρα του, ο ηθοποιός τόνισε: «Τι να με τρομάξει; Το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Με εκνευρίζει λίγο το γεγονός ότι σε αυτά τα πράγματα, ξέρεις, κάνουμε τους σοκαρισμένους, ότι το ξέρεις ότι θα σε συγκρίνουν με τον μπαμπά σου. Γιατί, δηλαδή, αν ήμουν υδραυλικός ή αν ήμουν μηχανικός αυτοκινήτων ή αν ήμουν ψυκτικός και ήμουν ο γιος του τάδε ψυκτικού, δεν θα με συνέκριναν με τον πατέρα μου;».
Στις 15 Ιουλίου, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών επέβαλε στον Πέτρο Φιλιππίδη ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή, κατόπιν της απόφασης που τον έκρινε ένοχο για δύο απόπειρες βιασμού. Ο ίδιος προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, αμφισβητώντας την εφετειακή κρίση.
Η καταδίκη αφορά στο κακούργημα της απόπειρας βιασμού σε βάρος γυναίκας ηθοποιού για περιστατικό που σημειώθηκε το 2010 στο καμαρίνι του Πέτρου Φιλιππίδη, στο θέατρο «Μουσούρη». Επιπλέον, ο ηθοποιός κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για δεύτερη υπόθεση απόπειρας βιασμού το 2014, σε βάρος γυναίκας συναδέλφου του, μέσα στο αυτοκίνητό του, σε δρόμο του Παλαιού Ψυχικού.
Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του για αναγνώριση δύο ελαφρυντικών. Μετά την ανακοίνωση της ομόφωνης ετυμηγορίας περί ενοχής, ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ζήτησε να αναγνωριστούν στον κατηγορούμενο τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, αίτημα που δεν έγινε δεκτό.
