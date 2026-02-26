Δημήτρης Φιλιππίδης: Ήμουν 23 ετών όταν έγινε αυτό με τον πατέρα μου, αυτό ζω εδώ και πέντε χρόνια

Όσον αφορά στο διάστημα που ο πατέρας του μπήκε στη φυλακή, ο Δημήτρης Φιλιππίδης δήλωσε: «Στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικό. Πάρα πολύ. Στην πολλή αρχή. Φυλακές, όλα αυτά, μπαίνει στην καθημερινότητά σου αυτό. Στην αρχή μπορεί να σε τρομάζει πάρα πολύ. Απογοητεύτηκα από ανθρώπους που ήταν δίπλα μου κι έφυγαν. Σίγουρα. Από το 2021 έως τώρα, είναι πέντε χρόνια. Εγώ ήμουν 23 χρονών. Οπότε στην ηλικία 23 με 28, εγώ αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα».

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgoqf7gle2cp)

Σχετικά με τη σύγκριση με τον πατέρα του, ο

ηθοποιός

τόνισε: «





Ο Πέτρος Φιλιππίδης με τον γιο του, Δημήτρη

Στις 15 Ιουλίου, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών



Η καταδίκη αφορά στο κακούργημα της απόπειρας βιασμού σε βάρος γυναίκας ηθοποιού για περιστατικό που σημειώθηκε το 2010 στο καμαρίνι του Πέτρου Φιλιππίδη, στο θέατρο «Μουσούρη». Επιπλέον, ο ηθοποιός κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για δεύτερη υπόθεση απόπειρας βιασμού το 2014, σε βάρος γυναίκας συναδέλφου του, μέσα στο αυτοκίνητό του, σε δρόμο του Παλαιού Ψυχικού.



Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του για αναγνώριση δύο ελαφρυντικών. Μετά την ανακοίνωση της ομόφωνης ετυμηγορίας περί ενοχής, ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ζήτησε να αναγνωριστούν στον κατηγορούμενο τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, αίτημα που δεν έγινε δεκτό. ».Στις 15 Ιουλίου, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών επέβαλε στον Πέτρο Φιλιππίδη ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή , κατόπιν της απόφασης που τον έκρινε ένοχο για δύο απόπειρες βιασμού. Ο ίδιος προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, αμφισβητώντας την εφετειακή κρίση.Η καταδίκη αφορά στο κακούργημα της απόπειρας βιασμού σε βάρος γυναίκας ηθοποιού για περιστατικό που σημειώθηκε το 2010 στο καμαρίνι του Πέτρου Φιλιππίδη, στο θέατρο «Μουσούρη». Επιπλέον, ο ηθοποιός κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για δεύτερη υπόθεση απόπειρας βιασμού το 2014, σε βάρος γυναίκας συναδέλφου του, μέσα στο αυτοκίνητό του, σε δρόμο του Παλαιού Ψυχικού.Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του για αναγνώριση δύο ελαφρυντικών. Μετά την ανακοίνωση της ομόφωνης ετυμηγορίας περί ενοχής, ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ζήτησε να αναγνωριστούν στον κατηγορούμενο τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, αίτημα που δεν έγινε δεκτό.