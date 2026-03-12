Χρήστος Βαλαβανίδης: Με ποιήματα που απήγγειλαν η σύζυγος και η κόρη του και υπό τους ήχους του «Χαμόγελου της Τζοκόντας» το τελευταίο αντίο
Χρήστος Βαλαβανίδης: Με ποιήματα που απήγγειλαν η σύζυγος και η κόρη του και υπό τους ήχους του «Χαμόγελου της Τζοκόντας» το τελευταίο αντίο
Στην τελετή στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας έδωσαν το παρών συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών
Συγκινητικό ήταν το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας το μεσημέρι της Τρίτης με τη σύζυγό του, Ασπασία Κράλλη, να διαβάζει ποιήματα που είχε γράψει ο ίδιος και την κόρη του, Κατερίνα, να απαγγέλλει δύο που έγραψε η ίδια το διάστημα που ο ηθοποιός νοσηλευόταν στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
Στην τελετή που έγινε υπό τους ήχους του «Χαμόγελου της Τζοκόντας» του Μάνου Χατζιδάκι, έδωσαν το παρών συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του αγαπημένου ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή στα 82 του
Εκτός από τη σύζυγο και την κόρη του Χρήστου Βαλαβανίδη, για τον εκλιπόντα μίλησε εκ μέρους του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ο Σπύρος Μπιμπίλας.
Ο εκλιπών ηθοποιός το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του και συγκεκριμένα με την καρδιά του.
Η σύζυγος του Χρήστου Βαλαβανίδη, Ασπασία Κράλλη αποχαιρέτισε τον ηθοποιό ανάμεσα σε συναδέλφους τους, όπως οι Δημήτρης Πιατάς και Δημήτρης Φραγκιόγλου.
