Ιωάννα Τούνη: Μου στείλατε 1.000 μηνύματα σε ένα λεπτό, δεν είμαι έγκυος
Μια ανάρτηση της influencer από επίσκεψή της στον γυναικολόγο προκάλεσε σύγχυση στους ακολούθους της
Αναστάτωση προκάλεσε στους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Τούνη με μια ανάρτηση που έκανε στα social media, εξηγώντας πως δεν είναι έγκυος.
Πιο αναλυτικά, η influencer ανέβασε την Τετάρτη 11 Μαρτίου ένα Instagram story από την επίσκεψή της στον γυναικολόγο για τον ετήσιο έλεγχο, η ίδια ωστόσο δεν περίμενε τις αντιδράσεις που θα ακολουθούσαν.
Σε μία από τις εικόνες που δημοσίευσε φαίνεται ο υπέρηχος που έκανε κατά την επίσκεψή της στον γιατρό. Η συγκεκριμένη φωτογραφία οδήγησε αρκετούς από τους ακολούθους της να υποθέσουν ότι ίσως πρόκειται για εγκυμοσύνη, με αποτέλεσμα να της στείλουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο πάρα πολλά μηνύματα.
Η Ιωάννα Τούνη έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση μέσω νέας ανάρτησης, γράφοντας: «Καλέ χίλια μηνύματα σε 1 λεπτό μου στείλατε. Δεν είμαι έγκυος, αυτό που φαίνεται στον υπέρηχο είναι σπιράλ που φοράω τους τελευταίους μήνες».
Δείτε την ανάρτησή της
Στο πρώτο story που έκανε σημείωσε: «Συμπεθέρες πλέον σας παίρνω παρέα και στον γυναικολόγο. Ήρθα για test pap και τον τυπικό έλεγχο που πρέπει να κάνουμε όλες κάθε χρόνο».
