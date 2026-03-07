Το βίντεο της Τούνη για πρώην σύντροφό της: Όταν φεύγει ο έρωτας και βλέπεις καθαρά αυτά που σου έλεγαν οι κολλητές σου
Σε όποια έχει συμβεί να σηκώσει το χέρι, ξεκινάω εγώ, σχολίασε η Instagrammer στη λεζάντα του κλιπ
Ένα σχόλιο για παλαιότερες σχέσεις της έκανε η Ιωάννα Τούνη. Αν και δεν κατονόμασε κάποιον πρώην σύντροφό της, η Instagrammer υποστήριξε πως όταν μια γυναίκα δεν είναι πια ερωτευμένη, βλέπει καθαρά όσα της επισήμαιναν οι φίλες της. Κάτι που, όπως τόνισε, έχει συμβεί και σε εκείνη.
Στο κλιπ που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται στο σπίτι του σπιτιού της, παίρνοντας μία έκφραση έκπληξης και σοκ. «Όταν φεύγει ο έρωτας και πλέον βλέπεις και εσύ καθαρά αυτά που σου έλεγαν όλες οι κολλητές σου γι’ αυτόν», σχολίασε πάνω στο σχετικό βίντεο για να προσθέσει στη συνοδευτική λεζάντα: «Σε όποια έχει συμβεί να σηκώσει το χέρι! Ξεκινάω εγώ».
Δείτε το βίντεο
@j.touni
Σε ποια έχει συμβεί να σηκώσει το χέρι! ΞΕΚΙΝΑΩ ΕΓΩ 🙋🏼♀️🥲🥲 #φοργιου #βαιραλ #μπεςφοργιου #jtouni και το τέλειο outfit φυσικά @Bubblegun♬ original sound - 𝗟𝗶𝘀𝗹𝗶𝗳𝗲 - 𝗟𝗶𝘀𝗹𝗶𝗳𝗲
