Η έκπληξη στην Τούνη από τον σύντροφό της στη Σαουδική Αραβία: Το κόκκινα μπαλόνια και το «Σ' αγαπώ» με ροδοπέταλα
Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης Σαουδική Αραβία

Η έκπληξη στην Τούνη από τον σύντροφό της στη Σαουδική Αραβία: Το κόκκινα μπαλόνια και το «Σ' αγαπώ» με ροδοπέταλα

H Instagrammer συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το ταξίδι που έκανε με τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη

Η έκπληξη στην Τούνη από τον σύντροφό της στη Σαουδική Αραβία: Το κόκκινα μπαλόνια και το «Σ' αγαπώ» με ροδοπέταλα
Νέες φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι της στη Σαουδική Αραβία με τον σύντροφό της δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από το υλικό που μοιράστηκε η Instagrammer με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ξεχώρισε το κλιπ στο οποίο παρουσίασε την έκπληξη που της έκανε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης.

Όπως φαίνεται, στόλισε το δωμάτιο του ξενοδοχείου, στο οποίο διαμένουν, με κόκκινα τριαντάφυλλα, ενώ πάνω στο κρεβάτι σχημάτισε με ροδοπέταλα τη φράση «Σ' αγαπώ» (I love U). Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται επίσης εικόνες από τα μέρη που επισκέφτηκε η Ιωάννα Τούνη. «Μια μέρα μαζί μου στο Ριάντ», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.

Δείτε την ανάρτησή της

