Πασχάλης Τσαρούχας: Ζητάω συγγνώμη από τα παιδιά μου, είμαι πολύ απών από τη ζωή τους λόγω δουλειάς
Δουλεύω για να τους παρέχω όσα δεν θα μπορούσα διαφορετικά, σχολίασε ο ηθοποιός
Στους λόγους που τον οδηγούν να ζητήσει συγγνώμη από τα παιδιά του αναφέρθηκε ο Πασχάλης Τσαρούχας, παρακινούμενος από την ανάγκη του να απελευθερωθεί από ψυχικά του βάρη.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» μιλώντας για τα παιδιά του και τη σχέση τους. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς διαχειρίζεται τις ενοχές του, εξήγησε ότι ως πατέρας νιώθει ενοχικά για πολλές καταστάσεις, όπως για την απουσία από την καθημερινότητά τους λόγω των ταξιδιών που κάνει για επαγγελματικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι τους ζητάει συγγνώμη, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτόν να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό του.
Όπως είπε: «Όποιος έχει παιδιά δεν μπορεί να μην έχει ενοχές. Ζητάω συγγνώμη από τα παιδιά μου. Έχω ανάγκη να ελαφρύνω την ψυχή μου. Θέλω να είμαι τίμιος απέναντί τους. Τα τελευταία χρόνια είμαι πολύ απών από τη ζωή τους, βρίσκομαι στην Κύπρο πολλές μέρες την εβδομάδα για τη "Γη της ελιάς". Αλλά δουλεύω για να παρέχω στα παιδιά μου όσα δεν θα μπορούσα διαφορετικά. Βέβαια παίρνουν αγάπη από εμένα, στην πραγματικότητα δεν έχουν ανάγκη κάτι άλλο. Ο Αχιλλέας είναι τώρα σε μια ηλικία όπου ούτε ο ίδιος σου δίνει πολύ χρόνο. Κάνει τα δικά του».
Όσο για το εάν ο γιος που έχει αποκτήσει με τη Θεοφανία Παπαθωμά, θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική, είπε: «Σπουδάζει Ψυχολογία. Δεν τον ενδιαφέρει η δουλειά του ηθοποιού, την έχει γνωρίσει από μέσα. Αλλά και να τον ενδιέφερε, πάλι το ίδιο θα μου έκανε».
