Γέννησε η Έλι Γκούλντινγκ: Είμαστε ξετρελαμένοι με το κοριτσάκι μας
Η τραγουδίστρια το ανακοίνωσε στο Instagram – Είναι το πρώτο παιδί της με τον σύντροφό της Μπο Μίνιαρ, ενώ έχει ήδη έναν γιο από τον γάμο της με τον Κάσπαρ Τζόπλινγκ
Μητέρα για δεύτερη φορά ανακοίνωσε πως έγινε η Έλι Γκούλντινγκ, φέρνοντας στον κόσμο ένα κορίτσι, το πρώτο παιδί της με τον σύντροφό της Μπο Μίνιαρ.
Η 39χρονη τραγουδίστρια, η οποία έχει ήδη έναν γιο τεσσάρων ετών, τον Άρθουρ, από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της Κάσπαρ Τζόπλινγκ, έκανε γνωστή την είδηση την Τρίτη 10 Μαρτίου μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία.
Σε αυτή έγραψε: «Την Παρασκευή γέννησα ένα όμορφο και υγιές κοριτσάκι. Είμαστε εντελώς ξετρελαμένοι μαζί της».
Η Γκούλντινγκ ανέφερε επίσης ότι η γέννηση συνέπεσε με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: «Ήταν ταιριαστό που πέρασα την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μαζί της και με την απίστευτη γυναικεία ομάδα στο St Mary’s, που παρείχε σε εμένα και το μωρό μου εξαιρετική φροντίδα και καλοσύνη», σημείωσε. Παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τις μαίες, γράφοντας: «Θα νιώθω πάντα δέος για τις μαίες».
Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι το νέο μέλος της οικογένειας την γεμίζει χαρά, επισημαίνοντας ότι ο γιος της ανυπομονεί για τον νέο του ρόλο: «Αυτή η προσθήκη στην οικογένειά μου με γεμίζει τόση χαρά, ειδικά καθώς ο Άρθουρ είναι τόσο χαρούμενος που γίνεται μεγάλος αδελφός για αυτόν τον μικρό άγγελο».
Η Γκούλντινγκ μοιράστηκε επίσης φωτογραφία από μια τούρτα διακοσμημένη με τη φράση: «Καλώς ήρθες μικρή μου αδερφή» ως «δώρο» καλωσορίσματος από τον γιο της προς την κόρη της.
Η Γκούλντινγκ είχε αποκαλύψει ότι είναι έγκυος στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025, όταν εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά στο κόκκινο χαλί των Fashion Awards. Η σχέση της με τον Μπο Μίνιαρ έγινε γνωστή τον Σεπτέμβριο του 2025, ωστόσο προσπαθούν και οι δύο να την κρατούν όσο περισσότερο γίνεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
