Γέννησε η Έλι Γκούλντινγκ: Είμαστε ξετρελαμένοι με το κοριτσάκι μας

Η τραγουδίστρια το ανακοίνωσε στο Instagram – Είναι το πρώτο παιδί της με τον σύντροφό της Μπο Μίνιαρ, ενώ έχει ήδη έναν γιο από τον γάμο της με τον Κάσπαρ Τζόπλινγκ