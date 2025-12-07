Έλι Γκούλντινγκ: Η εμφάνισή της στη σκηνή με εφαρμοστό φόρεμα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της
Έλι Γκούλντινγκ: Η εμφάνισή της στη σκηνή με εφαρμοστό φόρεμα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της
Η τραγουδίστρια συμμετείχε σε πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι
Στη σκηνή ανέβηκε η Έλι Γκούλντινγκ λίγο μετά την αποκάλυψη πως είναι έγκυος για δεύτερη φορά, τραγουδώντας με ένα μαύρο, εφαρμοστό φόρεμα.
Η Γκούλντινγκ έδωσε το «παρών» σε πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι. Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, η Βρετανίδα ποπ σταρ ερμήνευσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε το περιοδικό «Nylon», μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Lights», «Burn» και «Outside». Για τη ζωντανή εμφάνισή της επέλεξε ένα στενό μαύρο φόρεμα, με διαφάνειες.
Δείτε βίντεο
Η Γκούλντινγκ αποκάλυψε ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της στο Fashion Awards 2025 στο Λονδίνο, όταν περπάτησε στο μπλε χαλί με ένα μαύρο crop top. Πρόκειται για το πρώτο παιδί, που θα αποκτήσει με τον ηθοποιό σύντροφό της, Μπο Μίνιερ.
Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image
Η Γκούλντινγκ έδωσε το «παρών» σε πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι. Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, η Βρετανίδα ποπ σταρ ερμήνευσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε το περιοδικό «Nylon», μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Lights», «Burn» και «Outside». Για τη ζωντανή εμφάνισή της επέλεξε ένα στενό μαύρο φόρεμα, με διαφάνειες.
Δείτε βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Γκούλντινγκ αποκάλυψε ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της στο Fashion Awards 2025 στο Λονδίνο, όταν περπάτησε στο μπλε χαλί με ένα μαύρο crop top. Πρόκειται για το πρώτο παιδί, που θα αποκτήσει με τον ηθοποιό σύντροφό της, Μπο Μίνιερ.
Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα