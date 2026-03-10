Η Γκουέν Στέφανι έλεγε στον γιο της ότι «ήταν μεγάλη» για να του κάνει αδερφάκι και... τέσσερις εβδομάδες μετά έμεινε έγκυος στα 44
Η Γκουέν Στέφανι έλεγε στον γιο της ότι «ήταν μεγάλη» για να του κάνει αδερφάκι και... τέσσερις εβδομάδες μετά έμεινε έγκυος στα 44
«Ο γιος μου παρακαλούσε τον Θεό κάθε βράδυ, ήταν θαύμα», είπε η τραγουδίστρια
Για την εγκυμοσύνη της σε ηλικία 44 ετών μίλησε η Γκουέν Στέφανι, εξηγώντας πως είχε φτάσει στο σημείο να απολογείται στον γιο της που δεν μπορούσε να του προσφέρει ένα αδερφάκι γιατί αισθανόταν πως ήταν πολύ μεγάλη, με εκείνον να προσεύχεται για να αποκτήσει εκείνη ένα μωρό.
Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η τραγουδίστρια στο podcast «Hallow: Prayers and Meditation» ανέφερε αρχικά πως ήθελε πολύ να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί: «Πραγματικά ήθελα να αποκτήσω άλλο ένα παιδί. Πραγματικά το ήθελα. Δεν μπορούσα και ήμουν μεγάλη και άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά τα πράγματα… αυτό με έκανε να ξυπνήσω».
Την ίδια περίοδο, ο μεγαλύτερος γιος της, Κίνγκστον, της ζητούσε να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί, με τη Στεφάνι να του εξηγεί ότι η ηλικία της αποτελούσε εμπόδιο: «Του είπα “Συγγνώμη. Η μαμά είναι πολύ μεγάλη για να κάνει μωρό”. Ο Κίνγκστον ήταν τότε 8 ετών. Έλεγε “Σε παρακαλώ Θεέ μου, άφησε τη μαμά μου να κάνει ένα μωρό”. Θυμάμαι να σκέφτομαι "Κοίτα το μικρό μου αγόρι. Προσεύχεται για μένα"», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με τη Στέφανι, ο γιος της συνέχισε να προσεύχεται κάθε βράδυ για να αποκτήσει αδελφάκι, παρότι οι γονείς του δεν του είχαν ζητήσει να το κάνει: «Ποτέ δεν του το είχα διδάξει πραγματικά. Νομίζω ότι τέσσερις εβδομάδες αργότερα ήμουν έγκυος στον Απόλο, τον οποίο απέκτησα στα 44 μου χρόνια, φυσιολογικά, και ήταν πραγματικά ένα δώρο. Αυτό ήταν το πρώτο θαύμα», σημείωσε.
Η Γκουέν Στέφανι είναι παντρεμένη με τον τραγουδιστή της κάντρι Μπλέικ Σέλτον από το 2021. Από τον πρώτο της γάμο με τον Γκάβιν Ρόσντεϊλ, με τον οποίο χώρισε το 2014, απέκτησε τρία παιδιά, τους Κίνγκστον Τζέιμς ΜακΓκρέγκορ Ρόσντεϊλ, Ζούμα Νέστα Ροκ Ρόσντεϊλ και Απόλο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η τραγουδίστρια στο podcast «Hallow: Prayers and Meditation» ανέφερε αρχικά πως ήθελε πολύ να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί: «Πραγματικά ήθελα να αποκτήσω άλλο ένα παιδί. Πραγματικά το ήθελα. Δεν μπορούσα και ήμουν μεγάλη και άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά τα πράγματα… αυτό με έκανε να ξυπνήσω».
Την ίδια περίοδο, ο μεγαλύτερος γιος της, Κίνγκστον, της ζητούσε να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί, με τη Στεφάνι να του εξηγεί ότι η ηλικία της αποτελούσε εμπόδιο: «Του είπα “Συγγνώμη. Η μαμά είναι πολύ μεγάλη για να κάνει μωρό”. Ο Κίνγκστον ήταν τότε 8 ετών. Έλεγε “Σε παρακαλώ Θεέ μου, άφησε τη μαμά μου να κάνει ένα μωρό”. Θυμάμαι να σκέφτομαι "Κοίτα το μικρό μου αγόρι. Προσεύχεται για μένα"», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με τη Στέφανι, ο γιος της συνέχισε να προσεύχεται κάθε βράδυ για να αποκτήσει αδελφάκι, παρότι οι γονείς του δεν του είχαν ζητήσει να το κάνει: «Ποτέ δεν του το είχα διδάξει πραγματικά. Νομίζω ότι τέσσερις εβδομάδες αργότερα ήμουν έγκυος στον Απόλο, τον οποίο απέκτησα στα 44 μου χρόνια, φυσιολογικά, και ήταν πραγματικά ένα δώρο. Αυτό ήταν το πρώτο θαύμα», σημείωσε.
Η Γκουέν Στέφανι είναι παντρεμένη με τον τραγουδιστή της κάντρι Μπλέικ Σέλτον από το 2021. Από τον πρώτο της γάμο με τον Γκάβιν Ρόσντεϊλ, με τον οποίο χώρισε το 2014, απέκτησε τρία παιδιά, τους Κίνγκστον Τζέιμς ΜακΓκρέγκορ Ρόσντεϊλ, Ζούμα Νέστα Ροκ Ρόσντεϊλ και Απόλο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα