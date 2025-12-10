Γκουέν Στεφάνι και Μπλέικ Σέλτον: Άτομο από το περιβάλλον της τραγουδίστριας διαψεύδει τις φήμες περί χωρισμού
Γκουέν Στεφάνι και Μπλέικ Σέλτον: Άτομο από το περιβάλλον της τραγουδίστριας διαψεύδει τις φήμες περί χωρισμού
Απλώς προσπαθούν να συντονίσουν πολύ απαιτητικά προγράμματα, ανέφερε πηγή
Τα δημοσιεύματα που θέλουν την Γκουέν Στεφάνι και τον Μπλέικ Σέλτον να χωρίζουν διέψευσε άτομο από το στενό περιβάλλον της τραγουδίστριας. Όπως ανέφερε η πηγή, οι δύο σταρ χαλαρώνουν μαζί μετά από μια γεμάτη χρονιά και θα συνεχίσουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλο, χαρακτηρίζοντας ανυπόστατες τις φήμες ότι περί κρίσης στη σχέση του ζευγαριού.
«Δεν υπάρχει καμία αλήθεια στις φήμες για χωρισμό. Απλώς προσπαθούν να συντονίσουν πολύ απαιτητικά προγράμματα», ανέφερε η πηγή στο περιοδικό PEOPLE, προσθέτοντας: «Όταν είναι μαζί, είναι τόσο προφανές πόσο σταθεροί είναι ως ζευγάρι».
Αφού αποχώρησε από το The Voice το 2023, ο σταρ της κάντρι Σέλτον κυκλοφόρησε τον 13ο του δίσκο, με τίτλο «For Recreational Use Only», τον περαμένο Μάιο. Παράλληλα, ήταν executive producer και πρωταγωνιστής στο μουσικό talent show του CBS The Road. Τον Αύγουστο ανακοίνωσε ότι πηγαίνει στο Λας Βέγκας τον Ιανουάριο για οκτώ βραδιές στο Colosseum του Caesars Palace.
Από την άλλη, η Γκουέν Στεφάνι κυκλοφόρησε μια deluxe εκδοχή του άλμπουμ της «Bouquet» τον Μάρτιο και ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το συγκρότημά της, οι No Doubt, θα δώσει έξι συναυλίες στο Sphere στο Λας Βέγκας τον προσεχή Μάιο.
«Κάποιες φορές περνούν πολύ χρόνο μαζί ως οικογένεια και το εκτιμούν πραγματικά, και μετά υπάρχουν περίοδοι που η προτεραιότητα είναι περισσότερο στη δουλειά», επισήμανε το ίδιο άτομο. «Και οι δύο βρίσκονται σε ένα σημείο στις καριέρες τους όπου εξακολουθούν πραγματικά να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και δεν θέλουν να το εγκαταλείψουν. Είναι εύκολο όλο αυτό συνέχεια; Φυσικά και όχι. Έχουν πολλά στο πρόγραμμά τους και πολλά να ισορροπήσουν, αλλά έτσι είναι όταν είσαι οικογένεια και όταν και οι δύο γονείς έχουν καριέρα», συμπλήρωσε.
Η Γκουέν Στεφάνι και Μπλέικ Σέλτον ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2015, μετά τη γνωριμία τους ως coaches στο The Voice. Εκείνη την περίοδο και οι δυο τους είχαν μόλις πάρει διαζύγιο, ενώ το 2021 επισημοποίησαν τη σχέση τους, πραγματοποιώντας τον γάμο τους στο ράντσο του τραγουδιστή της κάντρι στην Οκλαχόμα.
Φωτογραφία: Shutterstock
Blake Shelton and Gwen Stefani 'Solid' Despite Divorce Speculation: 'No Truth to the Split Rumors' (Exclusive Source) https://t.co/Vs4U3DQtlJ— People (@people) December 9, 2025
