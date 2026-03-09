Ελένη Φουρέιρα: Το πάρτι «έκπληξη» για τα γενέθλιά της, δείτε βίντεο
Οι συνεργάτες της τραγουδίστριας της ετοίμασαν μία τούρτα εφτά ορόφων
Μια μεγάλη έκπληξη για τα γενέθλιά της δέχτηκε η Ελένη Φουρέιρα, καθώς η Panik Records της επιφύλαξε ένα απροσδόκητο πάρτι.
Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, κάλεσε την Ελένη Φουρέιρα για να δειπνήσουν οι δυο τους στο εστιατόριο «Abi Rouge» στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Κυριακής 8 Μαρτίου, καθώς ο σύντροφός της, Αλμπέρτο Μποτία βρισκόταν εκτός Ελλάδας για επαγγελματικούς λόγους.
Ωστόσο, μπαίνοντας στον χώρο, η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πάρτι - έκπληξη και μια τεράστια τούρτα ειδικά για εκείνη.
Εκτός από τους συνιδρυτές της Panik, Πάρι Κασιδόκωστα Λάτση και Γιώργο Αρσενάκο, παρόντες ήταν η Μαριάννα Λάτση, όλο το team της Panik, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες της Ελένης Φουρέιρα, που της ευχήθηκαν και διασκέδασαν όλοι μαζί για τα γενέθλιά της.
