Ελένη Φουρέιρα: Το πάρτι «έκπληξη» για τα γενέθλιά της, δείτε βίντεο

Οι συνεργάτες της τραγουδίστριας της ετοίμασαν μία τούρτα εφτά ορόφων

Μια μεγάλη έκπληξη για τα γενέθλιά της δέχτηκε η Ελένη Φουρέιρα, καθώς η Panik Records της επιφύλαξε ένα απροσδόκητο πάρτι.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, κάλεσε την Ελένη Φουρέιρα για να δειπνήσουν οι δυο τους στο εστιατόριο «Abi Rouge» στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Κυριακής 8 Μαρτίου, καθώς ο σύντροφός της, Αλμπέρτο Μποτία βρισκόταν εκτός Ελλάδας για επαγγελματικούς λόγους.

Ωστόσο, μπαίνοντας στον χώρο, η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πάρτι - έκπληξη και μια τεράστια τούρτα ειδικά για εκείνη.

Εκτός από τους συνιδρυτές της Panik, Πάρι Κασιδόκωστα Λάτση και Γιώργο Αρσενάκο, παρόντες ήταν η Μαριάννα Λάτση, όλο το team της Panik, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες της Ελένης Φουρέιρα, που της ευχήθηκαν και διασκέδασαν όλοι μαζί για τα γενέθλιά της.
