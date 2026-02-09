To πάρτι γενεθλίων της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία για τον 3 ετών γιο τους, δείτε βίντεο
Ελένη Φουρέιρα Αλμπέρτο Μποτία Γιος Γενέθλια

To πάρτι γενεθλίων της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία για τον 3 ετών γιο τους, δείτε βίντεο

Το θέμα του πάρτι ήταν οι αγαπημένοι υπερήρωες του Ερμή

Στέλλα Μούτσιου
Γενέθλια είχε ο γιος της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία. Ο Ερμής έκλεισε τα 3 και οι δύο γονείς διοργάνωσαν ένα πάρτι για να το γιορτάσουν.

Η τραγουδίστρια την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπως και ένα βίντεο από τη στιγμή τραγουδούν για να σβήσει τα κεράκια της τούρτας του ο γιος της. Το θέμα του πάρτι ήταν οι υπερήρωες των αγαπημένων παιδικών του Ερμή.

Δείτε τα στιγμιότυπα από το πάρτι



Η τραγουδίστρια απέκτησε τον Ερμή στις 7 Φεβρουαρίου του 2023. Με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, έκανε μία ακόμη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το περασμένο Σάββατο, εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά της για εκείνον. Η Ελένη Φουρέιρα, συγκεκριμένα, αναδημοσίευσε μέσω Instagram strories, την ανάρτηση που είχε κάνει από το μαιευτήριο με το παιδί της, σημειώνοντας: «7/2/23. Η ωραιότερη ημέρα της ζωής μου».

