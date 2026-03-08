Τσακ Νόρις: Ο βετεράνος κινηματογραφικός κομάντο, οι πολεμικές τέχνες και τα ανέκδοτα που τον έκαναν θρύλο



Ξυλοφορτώνοντας και επουλώνοντας τραύματα

Ο Ράμπο, ο Ράντο και η Δύναμη Δέλτα

Τονώνοντας το εθνικό φρόνημα



Αμείλικτος τηλεοπτικός διώκτης του εγκλήματος

Λάτρης του Ρίγκαν



Ανέκδοτο

Λίγο νωρίτερα, θα στραφεί στον κινηματογράφο - λέγεται μετά από παρότρυνση του Στιβ ΜακΚουίν - και το 1972 θα παίξει έναν ρόλο απέναντι στον θρύλο των πολεμικών τεχνών Μπρους Λι, στην ταινία «Ο Κίτρινος Πράκτωρ Εναντίον της Μαφίας». Την πρώτη πρωταγωνιστική του εμφάνιση την έκανε στην περιπέτεια δράσης «Ορμήστε και Σπάστε τα», ενώ τα επόμενα δυο χρόνια θα παίξει στα φιλμ «Οι Μάγκες Φοράνε Μαύρα» και ο «Τιμωρός του Χονγκ Κονγκ».Με τους φίλους των ταινιών πολεμικών τεχνών να πληθαίνουν, σε όλο τον κόσμο, ο Νόρις θα πρωταγωνιστήσει στην πολεμική περιπέτεια «Ο Βετεράνος» (1984), στην οποία υποδύεται έναν πρώην αιχμάλωτο που επιστρέφει στο Βιετνάμ, για να απελευθερώσει Αμερικάνους αιχμαλώτους, από τους «απαίσιους» Βιετναμέζους. Μάλιστα, η επιτυχία της ταινίας, θα φέρει ακόμη δυο συνέχειες, ενταγμένες στην «καμπάνια» της συντηρητικής Αμερικής του Ρίγκαν, για την επούλωση των τραυμάτων που άφησε στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Βιετνάμ. Επί της ουσίας, εκεί που οι ΗΠΑ έχασαν στην πραγματικότητα, παίρνουν μία κινηματογραφική ρεβάνς.Το 1985 κι ενώ γυρίζει ταινίες σε ρυθμό οπλοπολυβόλου, έπειτα από την τεράστια επιτυχία του «Ράμπο: Το Πρώτο Αίμα», με τον Σταλόνε, θα έρθει η ώρα του Τσακ Νόρις να κάνει ακόμη έναν κινηματογραφικό θρίαμβο επί των Βιετκόνγκ, με την ταινία «Ράντο, Οργισμένο Αίμα», η οποία, εκτός από τους λάτρεις του, θα προσφέρει πολλά γέλια. Ωστόσο, στην αστυνομική περιπέτεια της ίδιας χρονιάς «Κώδικας Σιωπής», που είχε τουλάχιστον μια υποτυπώδη ιστορία, θα λάβει σχετικά καλές κριτικές, ενώ τον επόμενο χρόνο θα παίξει στην πρώτη ταινία δράσης «Δύναμη Δέλτα», έχοντας δίπλα του τον διάσημο σκληρό του Χόλιγουντ Λι Μάρβιν. Μια ταινία με θέμα μία ομάδα κομάντος που προσπαθεί να εξοντώσει Παλαιστίνιους τρομοκράτες, οι οποίοι είχαν καταλάβει ένα επιβατικό αεροπλάνο της γραμμής Αθήνα - Ρώμη.Ο Τσακ Νόρις θα συνεχίσει να γυρίζει πυρετωδώς ταινίες, βάζοντας στο μάτι, άλλοτε «κίτρινους» και «σκούρους», άλλοτε σοβιετικούς και τρομερούς εγκληματίες, τονώνοντας το εθνικό φρόνημα. Οι τίτλοι, όπως αποδόθηκαν στην Ελλάδα, είναι χαρακτηριστικοί: «Ένας Αλλά Λύκος», «Η Ώρα του Γερακιού», «Ο Τελευταίος Ήρωας», «Ο Ήρωας και ο Δολοφόνος», «Ο Άνθρωπος του Προέδρου».Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90, όπου έχουν αλλάξει πολλά στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο, ο Νόρις θα δει τις ταινίες του να χάνουν τη δημοφιλία τους και τα εισιτήρια στους κινηματογράφους να πέφτουν σαν τη θλιμμένη του ματιά με πάταγο. Θα αρχίσει να αραιώνει τις εμφανίσει του και θα επικεντρωθεί στην τηλεόραση, όπου θα γνωρίσει παραδόξως, μία ακόμη επιτυχία με την σειρά «Walker, Texas Ranger», υποδυόμενος για οχτώ χρόνια, μέχρι το 2001, τον Γουόκερ, έναν αμείλικτο διώκτη του εγκλήματος, ενώ στη συνέχεια πέρα από κάποια σποραδικά περάσματα από ταινίες, όπως στους «Αναλώσιμους 2» , θα εμφανιστεί κυρίως σε διαφημίσεις για όργανα γυμναστικής.Γνωστός, για την υπερσυντηρητική του τοποθέτηση, αν και αρχικά ήταν Δημοκρατικός, ως λάτρης του Ρίγκαν θα γίνει ενεργό μέλος των Ρεπουμπλικάνων και υποστηρικτής του Τραμπ, όπως και του Νετανιάχου, ενώ δηλώνει πιστός Χριστιανός αν και φανατικά υπέρ της οπλοκατοχής. Η προσωπική του ζωή ήταν ήρεμη, ενώ το 1998 θα κάνει και έναν δεύτερο γάμο, με το μοντέλο Τζίνα Ο’Κέλι, η οποία θα του χαρίσει ακόμη δυο παιδιά.Φτάνοντας στην τελευταία στροφή της ζωής του, διανύοντας την ένατη δεκαετία, ο Τσακ Νόρις το πιθανότερο θα μείνει στην ιστορία ως μια γραφική κινηματογραφική φιγούρα, ένα φαινόμενο μίας ξεπερασμένης ψυχροπολεμικής εποχής και για τα εκατοντάδες ανέκδοτα στο όνομά του. Με καλύτερο, όσο και επίκαιρο λόγω και της ηλικίας του, εκείνο που λέει: «Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα».