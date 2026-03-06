Θωμαή Απέργη για τα περιστατικά που αντιμετωπίζει ως ψυχολόγος: Είναι δύσκολα, φεύγεις και σκέφτεσαι πόσο τυχερός είσαι

Όταν ρωτήθηκε πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την ψυχολογία, δήλωσε: «





Η Θωμαή Απέργη



Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε, ακόμη, όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια: «Με βοήθησαν πολλοί άνθρωποι σ’αυτά τα 4 χρόνια. Πολλοί. Η παιδική μου φίλη μαθηματικός, μου έκανε ιδιαίτερο στατιστική Ι, σε τρέλανα αλλά απέδωσε. Μετά με ανέλαβε ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, με τρέλανε αυτός, αλλά απέδωσε. Εν τέλει, με τη Μαρία μάθαμε το SPSS και τη CFA. Σε προσωπικό επίπεδο, οι γονείς μου που έκλειναν τη νευροψυχολογία γιατί δε θα το έκανα ποτέ μόνη μου. Σημαντικό κι αυτό γιατί πρέπει να ξέρεις πότε να σταματάς. Οι συμφοιτητές μου, η Πολίνα Κακλαμάνου ήταν πάντα εκεί να μοιραστούμε τα πάντα. Η Δανάη Λαμάρη επίσης! Τόσοι πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Η νευροψυχιατρική κλινική (Παναγία Γρηγορούσα) που είμαι τόσο καιρό και πήρα τόση εμπειρία στο κλινικό κομμάτι. Ο Δρ. Γιώργος Τζεφεράκος, ο Σωκράτης, η Δήμητρα Φοινίκου, η Δρ. Πολυζώη και άλλοι πολλοί. Στάθηκα πολύ τυχερή. Με βοήθησαν κι άλλοι πολλοί, πρακτικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά που δεν ξεχνώ κανέναν».



Το αποφάσισα επειδή με τη φιλολογία δεν ασχολήθηκα και επειδή ο κορωνοϊός μας έδειξε πόσο ευμετάβλητα είναι όλα, είπα να βρω κάτι το οποίο με παθιάζει εξίσου με τη μουσική. Και για μένα, λόγω της ιστορίας με την επιληψία, υπήρξε σίγουρα έτσι μια αφορμή από εκεί. Και τελικά το αποφάσισα γρήγορα, το έκανα και νιώθω ότι είναι η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει