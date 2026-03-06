Θωμαή Απέργη για τα περιστατικά που αντιμετωπίζει ως ψυχολόγος: Είναι δύσκολα, φεύγεις και σκέφτεσαι πόσο τυχερός είσαι
Θωμαή Απέργη για τα περιστατικά που αντιμετωπίζει ως ψυχολόγος: Είναι δύσκολα, φεύγεις και σκέφτεσαι πόσο τυχερός είσαι
Η τραγουδίστρια δήλωσε πως η απόφασή της να ασχοληθεί με την ψυχολογία είναι η καλύτερη που έχει πάρει
Για τα περιστατικά που αντιμετωπίζει ως ψυχολόγος μίλησε η Θωμαή Απέργη, εξηγώντας πως είναι πολύ δύσκολα και πως κάθε φορά που φεύγει από την κλινική σκέφτεται πόσο τυχερή είναι.
Η τραγουδίστρια, η οποία αποφάσισε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μονοπάτι καριέρας, ανέφερε πως ήταν η καλύτερη απόφαση που έχει πάρει στη ζωή της.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 6 Μαρτίου, η Θωμαή Απέργη επισήμανε για την καθημερινότητά της ως ψυχολόγος: «Το πρωί στην κλινική πολύ καλά, είναι δύσκολα τα περιστατικά, κάθε φορά φεύγεις και σκέφτεσαι πόσο τυχερός είσαι. Το απόγευμα στο Αιγινήτειο και εκεί καλά, επιμόρφωση. Και έχω και το μεταπτυχιακό».
Όταν ρωτήθηκε πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την ψυχολογία, δήλωσε: «Το αποφάσισα επειδή με τη φιλολογία δεν ασχολήθηκα και επειδή ο κορωνοϊός μας έδειξε πόσο ευμετάβλητα είναι όλα, είπα να βρω κάτι το οποίο με παθιάζει εξίσου με τη μουσική. Και για μένα, λόγω της ιστορίας με την επιληψία, υπήρξε σίγουρα έτσι μια αφορμή από εκεί. Και τελικά το αποφάσισα γρήγορα, το έκανα και νιώθω ότι είναι η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει».
Η Θωμαή Απέργη πήρε το πτυχίο της στην ψυχολογία τον Ιούλιο του 2025 και σε σχετική ανάρτηση που έκανε στο Instagram, έγραψε: «Πάντα στέκομαι στους άλλους όμως σήμερα στέκομαι σε μένα. Είμαι πολύ περήφανη και νιώθω έτοιμη για τη συνέχεια. Η ψυχολογία έχει τομείς εφαρμογής παντού, σε ό,τι κάνουμε. Αναλογίστηκα λοιπόν τα κοινά της μουσικής με την ψυχολογία και γιατί με τράβηξε τόσο ώστε να κάνω αυτό το 2ο πτυχίο. Τραγουδώντας προσφέρεις. Εξασκώντας τις τεχνικές της ψυχολογίας πάλι προσφέρεις, ανακουφίζεις, προλαμβάνεις, ευαισθητοποιείς. Είμαι ευγνώμων και χαρούμενη. Πάμε για τα επόμενα».
Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε, ακόμη, όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια: «Με βοήθησαν πολλοί άνθρωποι σ’αυτά τα 4 χρόνια. Πολλοί. Η παιδική μου φίλη μαθηματικός, μου έκανε ιδιαίτερο στατιστική Ι, σε τρέλανα αλλά απέδωσε. Μετά με ανέλαβε ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, με τρέλανε αυτός, αλλά απέδωσε. Εν τέλει, με τη Μαρία μάθαμε το SPSS και τη CFA. Σε προσωπικό επίπεδο, οι γονείς μου που έκλειναν τη νευροψυχολογία γιατί δε θα το έκανα ποτέ μόνη μου. Σημαντικό κι αυτό γιατί πρέπει να ξέρεις πότε να σταματάς. Οι συμφοιτητές μου, η Πολίνα Κακλαμάνου ήταν πάντα εκεί να μοιραστούμε τα πάντα. Η Δανάη Λαμάρη επίσης! Τόσοι πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Η νευροψυχιατρική κλινική (Παναγία Γρηγορούσα) που είμαι τόσο καιρό και πήρα τόση εμπειρία στο κλινικό κομμάτι. Ο Δρ. Γιώργος Τζεφεράκος, ο Σωκράτης, η Δήμητρα Φοινίκου, η Δρ. Πολυζώη και άλλοι πολλοί. Στάθηκα πολύ τυχερή. Με βοήθησαν κι άλλοι πολλοί, πρακτικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά που δεν ξεχνώ κανέναν».
