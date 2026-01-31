Θωμαή Απέργη: Σαν σήμερα το 2007 η ζωή μου συστήθηκε με την επιληψία
Το μοιράζομαι για να θυμίσω ότι κανείς δεν είναι μόνος του σε αυτό, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για την επιληψία μίλησε η Θωμαή Απέργη, σημειώνοντας πως μπήκε για πρώτη φορά στη ζωή της το 2007.
Η τραγουδίστρια μέσα από ένα στόρι που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, θέλησε να μιλήσει για την πάθηση με την οποία ήρθε αντιμέτωπη πριν από δεκαεννέα χρόνια, ώστε να υπενθυμίσει σε όσους την ακολουθούν πως δεν είναι μόνοι τους και πως δεν καθορίζει τη λειτουργικότητα και τα όνειρα τους.
Η Θωμαή Απέργη έγραψε στην ανάρτησή της: «Σαν σήμερα το 2007 η ζωή μου συστήθηκε με την επιληψία. Όχι ως τέλος, αλλά ως συνθήκη. Η επιληψία δεν ακυρώνει τη λειτουργικότητα, δεν ακυρώνει το όνειρο, δεν ακυρώνει την ταυτότητα. Η χρόνια πάθηση ΔΕΝ ορίζει την αξία του ανθρώπου, τη ζωή τη διαμορφώνει η σχέση που χτίζουμε μαζί της. Μπορείς να είσαι λειτουργικός, δημιουργικός, επαγγελματίας, παρών στη ζωή σου. Το μοιράζομαι για την αποστιγματοποίηση, για όσους ζουν με επιληψία και για να θυμίσω: κανείς δεν είναι μόνος του σε αυτό».
Δείτε την ανάρτηση
Σε συνέντευξη που είχε δώσει η τραγουδίστρια στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» το 2024, είχε αναφέρει πως είχε νοσηλευτεί λόγω της επιληψίας: «Υπάρχει το κομμάτι της επιληψίας που εσείς δεν το ξέρατε μέχρι πριν 1,5 χρόνο. Αυτό υπήρχε από τα 18 μου, με το που πήγα να σπουδάσω. Η επιληψία είχε φτάσει σε ένα σημείο που είχα αρκετές κρίσεις σε μία στη μέρα. Νοσηλεύτηκα κιόλας κάποιες μέρες. Η μορφή της επιληψίας που είχα εγώ, είχε απώλεια συνείδησης, οπότε μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις είσαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτό ήταν το καμπανάκι ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Σίγουρα μέσα μου φοβόμουν αλλά δεν το άφησα να με καταβάλει. Έκανα αυτά που δεν έπρεπε να κάνω για να νιώθω ότι είμαι όσο λειτουργικοί ήταν και οι συμφοιτητές μου», είχε πει αναλυτικά.
