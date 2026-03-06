Η οικογένεια του Χάρρυ Κλυνν δώρισε προσωπικά του αντικείμενα στον Αλέξανδρο Τσουβέλα: «Η συγκίνηση τεράστια»
Η οικογένεια του Χάρρυ Κλυνν δώρισε προσωπικά του αντικείμενα στον Αλέξανδρο Τσουβέλα: «Η συγκίνηση τεράστια»
Έδωσαν στον stand-up comedian δύο καπέλα, γάντια και αυτόγραφα από τη συλλογή του κωμικού
Συγκινημένος είναι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με την απόφαση της οικογένειας του Χάρρυ Κλυνν να του δωρίσει προσωπικά του αντικείμενα.
Όπως αποκάλυψε ο stand-up comedian μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την Παρασκευή 6 Μαρτίου, αποφάσισαν να του δώσουν δύο καπέλα του, τα γάντια που συνήθιζε να φορά και κάποια αυτόγραφα εκείνης της εποχής. Μαζί με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε από τα αντικείμενα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέβασε και το χειρόγραφο σημείωμα που του άφησαν.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο stand-up comedian έγραψε: «Δεν έχω λόγια να σας περιγράψω τα συναισθήματά μου... Η οικογενεια του μεγάλου Χάρρυ Κλυν έκρινε πως πρέπει να μου δωσει 2 καπέλα του, τα θρυλικά του γάντια και τα αυτόγραφα της εποχής... Η συγκίνηση τεράστια για αυτή σας την κίνηση... Θα τα φυλάξω μαζί με τα λόγια σας για μενα».
Στο χειρόγραφο σημείωμα αναγράφεται: «Δωρίζω με χαρά και εκτίμηση τα παρακάτω αντικείμενα που ανήκαν στον θείο μου Βασίλη Τριανταφυλλίδη “Χάρρυ Κλυν” και τα οποία είχαν παραδοθεί στην οικογένειά μου και συγκεκριμένα στη μητέρα μου Ευαγγελία Βεργοπούλου, το γένος Μακρή, ως ενθύμιο από την πρώτη της ξαδέλφη και σύζυγο του Βασίλη Τριανταφυλλίδη, Χαρίκλεια Τριανταφυλλίδη το γένος Μακρή. Τα αντικείμενα αυτά μου δώρισε έπειτα η μητέρα μου και εγώ με τη σειρά μου, δωρίζω κάποια από αυτά και τα παραδίδω στον αγαπητό μας φίλο Αλέξανδρο Τσουβέλα. Συγκεκριμένα περιέχουν δύο καπέλα του θείου του, ένα τσόχινο και ένα ψάθινο, τα προσωπικά του δερμάτινα γάντια και δύο αυτόγραφα εποχής. Με εκτίμηση, Βύρων Βεργοπούλου».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Χάρρυ Κλυνν ή αλλιώς Βασίλης Τριανταφυλλίδη, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ήταν Έλληνας κωμικός, σατιρικός ηθοποιός και πολιτικός. Συγκεκριμένα, υπήρξε ένας από τους θεμελιωτές της νεότερης ελληνικής σάτιρας. Απεβίωσε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης στις 21 Μαΐου 2018, σε ηλικία 78 ετών, εξαιτίας προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε στο αναπνευστικό του σύστημα, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο και κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη στο κοιμητήριο της πόλης.
Όπως αποκάλυψε ο stand-up comedian μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την Παρασκευή 6 Μαρτίου, αποφάσισαν να του δώσουν δύο καπέλα του, τα γάντια που συνήθιζε να φορά και κάποια αυτόγραφα εκείνης της εποχής. Μαζί με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε από τα αντικείμενα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέβασε και το χειρόγραφο σημείωμα που του άφησαν.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο stand-up comedian έγραψε: «Δεν έχω λόγια να σας περιγράψω τα συναισθήματά μου... Η οικογενεια του μεγάλου Χάρρυ Κλυν έκρινε πως πρέπει να μου δωσει 2 καπέλα του, τα θρυλικά του γάντια και τα αυτόγραφα της εποχής... Η συγκίνηση τεράστια για αυτή σας την κίνηση... Θα τα φυλάξω μαζί με τα λόγια σας για μενα».
Στο χειρόγραφο σημείωμα αναγράφεται: «Δωρίζω με χαρά και εκτίμηση τα παρακάτω αντικείμενα που ανήκαν στον θείο μου Βασίλη Τριανταφυλλίδη “Χάρρυ Κλυν” και τα οποία είχαν παραδοθεί στην οικογένειά μου και συγκεκριμένα στη μητέρα μου Ευαγγελία Βεργοπούλου, το γένος Μακρή, ως ενθύμιο από την πρώτη της ξαδέλφη και σύζυγο του Βασίλη Τριανταφυλλίδη, Χαρίκλεια Τριανταφυλλίδη το γένος Μακρή. Τα αντικείμενα αυτά μου δώρισε έπειτα η μητέρα μου και εγώ με τη σειρά μου, δωρίζω κάποια από αυτά και τα παραδίδω στον αγαπητό μας φίλο Αλέξανδρο Τσουβέλα. Συγκεκριμένα περιέχουν δύο καπέλα του θείου του, ένα τσόχινο και ένα ψάθινο, τα προσωπικά του δερμάτινα γάντια και δύο αυτόγραφα εποχής. Με εκτίμηση, Βύρων Βεργοπούλου».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Χάρρυ Κλυνν ή αλλιώς Βασίλης Τριανταφυλλίδη, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ήταν Έλληνας κωμικός, σατιρικός ηθοποιός και πολιτικός. Συγκεκριμένα, υπήρξε ένας από τους θεμελιωτές της νεότερης ελληνικής σάτιρας. Απεβίωσε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης στις 21 Μαΐου 2018, σε ηλικία 78 ετών, εξαιτίας προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε στο αναπνευστικό του σύστημα, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο και κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη στο κοιμητήριο της πόλης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα