Έρικ Ντέιν: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του
Ο ηθοποιός πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια, με υποκείμενη αιτία θανάτου την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση
Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Έρικ Ντέιν, ανακοινώθηκε και επισήμως η αιτία από την οποία έφυγε ο ηθοποιός από τη ζωή στα 53 του χρόνια.
Όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα, ο Ντέιν πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια, με υποκείμενη αιτία θανάτου την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).
Ο Ντέιν είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2025 την κατάσταση της υγείας του στο People, λέγοντας: «Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω στο πλευρό μου την αγαπημένη μου οικογένεια καθώς πορευόμαστε σε αυτό το νέο κεφάλαιο. Νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στα γυρίσματα της σειράς "Euphoria" την επόμενη εβδομάδα. Ζητώ ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και τη δική μου αυτή την περίοδο».
Η οικογένεια του Έρικ Ντέιν ανακοίνωσε τον θάνατό του την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.
After 'Grey's Anatomy' alum Eric Dane died following a battle with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) at age 53, his official cause of death has been confirmed. https://t.co/ge1hB5nZoy pic.twitter.com/juA5tRvBSX— E! News (@enews) March 3, 2026
