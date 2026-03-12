Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Ο Ακύλας είναι ακριβώς ό,τι έλειπε από την ελληνική σόουμπιζ
Είναι προσιτός και προσγειωμένος και αυτό μόνο σε καλό θα του βγει, τόνισε ο ραδιοφωνικός παραγωγός
Την παρουσία του Ακύλα σχολίασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, υποστηρίζοντας πως είναι αυτό που έλειπε από την ελληνική σόουμπιζ. Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό παραγωγό πρόκειται για έναν τραγουδιστή προσιτό και προσγειωμένο που δεν αρέσκεται στο να υιοθετεί μία επιτηδευμένη συμπεριφορά.
Κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Πέμπτη 12 Μαρτίου, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος έκανε ένα σχόλιο αρχικά για το βιντεοκλίπ του τραγουδιού Ferto με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
«Το κόνσεπτ video game είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις πράξη on stage. Ελπίζω να μπορέσουν ο Ακύλας με τη φαντασία και το ταλέντο του και ο Φωκάς Ευαγγελινός να το πραγματοποιήσουν πολύ όμορφα στη σκηνή της Eurovision», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, εκφράστηκε με θετικά λόγια για τον καλλιτέχνη, αναφέροντας: «Είναι ακριβώς ό,τι έλειπε από την ελληνική σόουμπιζ που έχουμε πολλή πόζα, πολύ ύφος. Οι περισσότεροι που έχουν πόζα και ύφος δεν το δικαιούνται καν. Είναι προσιτός, είναι βατή προσωπικότητα, είναι προσγειωμένος και αυτό μόνο σε καλό θα του βγει».
Μεταξύ άλλων, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μίλησε και για την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, λέγοντας: «Με συγκλόνισε, επειδή έχω γνωρίσει τον Γιώργο Μαρίνο από το 1990 που είχαμε κάνει για πρώτη φορά συνέντευξη. Από την αρχή τον θαύμαζα έτσι κι αλλιώς, από τη δεκαετία του ’80. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που με αντιμετώπισε, ενώ εγώ ήμουν νέος τότε στη δουλειά».
Όπως είπε, επρόκειτο για τον πρώτο σόουμαν στην Ελλάδα και για έναν πραγματικό αρτίστα. «Θυμάμαι χάρηκε της εκπομπής και ήμασταν σαν δύο φίλοι. Ήταν ο πρώτος Έλληνας σόουμαν. Ήταν πραγματικός αρτίστας. Όταν τον είδα να αποτραβιέται τόσο συνειδητά και τόσο απόλυτα, κατάλαβα ότι ήταν μία επιλογή του. Παρότι είχαν ακουστεί πολλά, ότι από κάποια στιγμή και μετά υπήρχανε και θέματα υγείας. Όταν φεύγουν τόσο σπουδαίοι άνθρωποι, παρότι ακούγεται κλισέ η φράση γινόμαστε φτωχότεροι, πραγματικά γινόμαστε φτωχότεροι», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
