Ανησυχία για την ψυχολογική κατάσταση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του: Έχει απομονωθεί
Ανησυχία για την ψυχολογική κατάσταση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του: Έχει απομονωθεί
«Είναι κάτι σοκαριστικό και αδιανόητο για εκείνον, έχει γκρεμίσει τον κόσμο του», είπε πηγή από το περιβάλλον του
Ανησυχία για την ψυχολογική κατάσταση του Μάρτιν Σορτ προκαλούν δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι έχει απομονωθεί μετά από την αυτοκτονία της κόρης του, Κάθριν, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ηλικία 42 ετών στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.
Σύμφωνα με το Radar Online, Κάθριν, πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού ανέφερε ότι περνά μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο: «Ο Μάρτιν λάτρευε την Κάθριν. Ήταν τα πάντα για εκείνον, οπότε είναι φυσικό να βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση και να δυσκολεύεται να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηθοποιός γνώριζε ότι η κόρη του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, αλλά όχι σε τόσο σοβαρό βαθμό: «Είναι κάτι σοκαριστικό και αδιανόητο για εκείνον. Έχει γκρεμίσει τον κόσμο του», πρόσθεσε το άτομο από το περιβάλλον του.
Φίλοι του ηθοποιού φέρεται πως βρίσκονται στο πλευρό του και εκφράζουν την ανησυχία τους για το πόσο βαθιά τον έχει επηρεάσει η απώλεια του παιδιού του: «Αυτή τη στιγμή έχει απομονωθεί και προσπαθεί να διαχειριστεί τις πρακτικές διαδικασίες, ενώ βρίσκεται δίπλα στα δύο υιοθετημένα αδέλφια της Κάθριν», σημείωσε η πηγή.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ακόμη και η στενή του φίλη Μέριλ Στριπ δυσκολεύεται να επικοινωνήσει μαζί του, γεγονός που την έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα.
Η Κάθριν Σορτ εντοπίστηκε νεκρή από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες (LAPD) και πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες (LAFD) που είχαν μεταβεί στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς στις 23 Φεβρουαρίου. Η μεγαλύτερη κόρη του Μάρτιν Σορτ και της εκλιπούσας Νάνσι Ντόλμαν, βρέθηκε πίσω από κλειδωμένη πόρτα και στο σημείο εντοπίστηκε και σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου της, πέθανε μετά από αυτοπυροβολισμό στο κεφάλι και η σορός της αποτεφρώθηκε.
Δείτε το πιστοποιητικό
Σύμφωνα με το Radar Online, Κάθριν, πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού ανέφερε ότι περνά μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο: «Ο Μάρτιν λάτρευε την Κάθριν. Ήταν τα πάντα για εκείνον, οπότε είναι φυσικό να βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση και να δυσκολεύεται να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηθοποιός γνώριζε ότι η κόρη του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, αλλά όχι σε τόσο σοβαρό βαθμό: «Είναι κάτι σοκαριστικό και αδιανόητο για εκείνον. Έχει γκρεμίσει τον κόσμο του», πρόσθεσε το άτομο από το περιβάλλον του.
Φίλοι του ηθοποιού φέρεται πως βρίσκονται στο πλευρό του και εκφράζουν την ανησυχία τους για το πόσο βαθιά τον έχει επηρεάσει η απώλεια του παιδιού του: «Αυτή τη στιγμή έχει απομονωθεί και προσπαθεί να διαχειριστεί τις πρακτικές διαδικασίες, ενώ βρίσκεται δίπλα στα δύο υιοθετημένα αδέλφια της Κάθριν», σημείωσε η πηγή.
EXCLUSIVE: True Story of Martin Short's Shattering Grief as Daughter's Devastating Death at 42 Devours Distraught Funnyman https://t.co/rq0NmnnLaW pic.twitter.com/nibRTMiqXm— Radar Online (@radar_online) March 12, 2026
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ακόμη και η στενή του φίλη Μέριλ Στριπ δυσκολεύεται να επικοινωνήσει μαζί του, γεγονός που την έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα.
Η Κάθριν Σορτ εντοπίστηκε νεκρή από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες (LAPD) και πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες (LAFD) που είχαν μεταβεί στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς στις 23 Φεβρουαρίου. Η μεγαλύτερη κόρη του Μάρτιν Σορτ και της εκλιπούσας Νάνσι Ντόλμαν, βρέθηκε πίσω από κλειδωμένη πόρτα και στο σημείο εντοπίστηκε και σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου της, πέθανε μετά από αυτοπυροβολισμό στο κεφάλι και η σορός της αποτεφρώθηκε.
Δείτε το πιστοποιητικό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα