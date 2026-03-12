Ανησυχία για την ψυχολογική κατάσταση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του: Έχει απομονωθεί
GALA
Μάρτιν Σορτ Κόρη Θάνατος Αυτοκτονία Κάθριν Σορτ

Ανησυχία για την ψυχολογική κατάσταση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του: Έχει απομονωθεί

«Είναι κάτι σοκαριστικό και αδιανόητο για εκείνον, έχει γκρεμίσει τον κόσμο του», είπε πηγή από το περιβάλλον του

Ανησυχία για την ψυχολογική κατάσταση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του: Έχει απομονωθεί
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ανησυχία για την ψυχολογική κατάσταση του Μάρτιν Σορτ προκαλούν δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι έχει απομονωθεί μετά από την αυτοκτονία της κόρης του, Κάθριν, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ηλικία 42 ετών στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το Radar Online, Κάθριν, πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού ανέφερε ότι περνά μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο: «Ο Μάρτιν λάτρευε την Κάθριν. Ήταν τα πάντα για εκείνον, οπότε είναι φυσικό να βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση και να δυσκολεύεται να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηθοποιός γνώριζε ότι η κόρη του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, αλλά όχι σε τόσο σοβαρό βαθμό: «Είναι κάτι σοκαριστικό και αδιανόητο για εκείνον. Έχει γκρεμίσει τον κόσμο του», πρόσθεσε το άτομο από το περιβάλλον του.

Φίλοι του ηθοποιού φέρεται πως βρίσκονται στο πλευρό του και εκφράζουν την ανησυχία τους για το πόσο βαθιά τον έχει επηρεάσει η απώλεια του παιδιού του: «Αυτή τη στιγμή έχει απομονωθεί και προσπαθεί να διαχειριστεί τις πρακτικές διαδικασίες, ενώ βρίσκεται δίπλα στα δύο υιοθετημένα αδέλφια της Κάθριν», σημείωσε η πηγή.



Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ακόμη και η στενή του φίλη Μέριλ Στριπ δυσκολεύεται να επικοινωνήσει μαζί του, γεγονός που την έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα.

Η Κάθριν Σορτ εντοπίστηκε νεκρή από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες (LAPD) και πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες (LAFD) που είχαν μεταβεί στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς στις 23 Φεβρουαρίου. Η μεγαλύτερη κόρη του Μάρτιν Σορτ και της εκλιπούσας Νάνσι Ντόλμαν, βρέθηκε πίσω από κλειδωμένη πόρτα και στο σημείο εντοπίστηκε και σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου της, πέθανε μετά από αυτοπυροβολισμό στο κεφάλι και η σορός της αποτεφρώθηκε.

Δείτε το πιστοποιητικό

Κλείσιμο
Ανησυχία για την ψυχολογική κατάσταση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του: Έχει απομονωθεί
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης