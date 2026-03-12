Έλτον Τζον: Είναι πολύ καλά, παλεύει και συνεχίζει, είπε ο σύζυγός του για την κατάσταση της υγείας του
Παραμένει δραστήριος και προχωρά μπροστά, ανέφερε ο Ντέιβιντ Φέρνις για τον τραγουδιστή που αντιμετωπίζει πρόβλημα με την όρασή του
Μια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Έλτον Τζον έκανε ο σύζυγός του.
Ο 78χρονος τραγουδιστής έχει χάσει την όραση από το δεξί του μάτι, έχοντας προσβληθεί από λοίμωξη το καλοκαίρι του 2024. Πλέον έχει επηρεαστεί και η όραση στο αριστερό του μάτι. Παρόλα αυτά, όπως δήλωσε ο Ντέιβιντ Φέρνις, ο εμβληματικός καλλιτέχνης δεν πτοείται. Αντιθέτως, συνεχίζει να παλεύει και να περνάει χρόνο με την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον άντρα του.
«Είναι πολύ καλά. Παλεύει και συνεχίζει. Παραμένει δραστήριος και προχωρά μπροστά. Είναι χαρούμενος που βρίσκεται στο σπίτι με την οικογένειά μας και τους γιους μας. Γι’ αυτό και σταμάτησε τις περιοδείες», είπε ο Ντέιβιντ Φέρνις στο Variety. «Αγαπάμε πραγματικά τον ρόλο του γονιού, αγαπάμε την οικογένειά μας και αγαπάμε να είμαστε όλοι μαζί – αυτό είναι το παν για εμάς», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Έλτον Τζον είχε εξομολογηθεί πως η τελευταία χρονιά ήταν δύσκολη. «Ήταν καταστροφικό. Επειδή έχασα το δεξί μου μάτι και το αριστερό δεν είναι σε καλή κατάσταση, οι τελευταίοι 15 μήνες ήταν πολύ δύσκολοι για μένα, γιατί δεν μπορούσα να δω τίποτα, να παρακολουθήσω τίποτα, να διαβάσω τίποτα», είχε μοιραστεί επίσης στο Variety.
Αυτό που οφείλει να κάνει είναι υπομονή, μέχρι η επιστήμη να δώσει λύση στο πρόβλημα της υγείας του. «Έχω ζήσει μια απίστευτη ζωή και υπάρχει ελπίδα. Απλώς πρέπει να κάνω υπομονή μέχρι τη μέρα που η επιστήμη θα μπορέσει να με βοηθήσει σε αυτό. Μόλις με βοηθήσουν σε αυτό, θα είμαι καλά. Είναι ακριβώς όπως με την κατάσταση του AIDS», είχε τονίσει. «Δεν πρέπει να χάνεις την ελπίδα, πρέπει να είσαι στωικός, πρέπει να είσαι δυνατός και πρέπει πάντα να προσπαθείς να σπας τις πόρτες για να βελτιώνεις τα πράγματα», είχε καταλήξει.
Ο Έλτον Τζον είχε μοιραστεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την όρασή του τον Σεπτέμβριο του 2024. Τότε είχε κάνει μια εκτενή ανάρτηση στο Instagram, εξηγώντας ότι πέρασε τους προηγούμενους μήνες αναρρώνοντας στο σπίτι. «Το καλοκαίρι αντιμετώπισα μια σοβαρή λοίμωξη στο μάτι που δυστυχώς με άφησε με περιορισμένη όραση στο ένα μάτι. Βρίσκομαι σε φάση ανάρρωσης, αλλά πρόκειται για μια εξαιρετικά αργή διαδικασία και θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να επιστρέψει η όραση στο μάτι που έχει επηρεαστεί. Είμαι βαθιά ευγνώμων για την εξαιρετική ομάδα γιατρών και νοσηλευτών και για την οικογένειά μου, που με φρόντισαν τόσο καλά τις τελευταίες εβδομάδες», είχε γράψει.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, είχε αναφέρει: «Πέρασα ήσυχα το καλοκαίρι στο σπίτι αναρρώνοντας και αισθάνομαι αισιόδοξος για την πρόοδο που έχω κάνει μέχρι τώρα στην αποκατάσταση και την ανάρρωσή μου. Αλλά είμαι ακόμη εδώ. Και δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά — εσείς είστε οι άνθρωποι που με δημιουργήσατε».
Φωτογραφία: Shutterstock
Elton John's husband David Furnish issues an update on the singer's health and says he's 'happy being at home as a family' while 'battling on' https://t.co/KQYZaxAet5— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 12, 2026
Φωτογραφία: Shutterstock
