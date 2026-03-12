Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς τη σύγκρινε με τις γυναίκες του Ιράν: Κι εκείνη καταπιέστηκε από πολλούς ανθρώπους
Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς τη σύγκρινε με τις γυναίκες του Ιράν: Κι εκείνη καταπιέστηκε από πολλούς ανθρώπους

Ο Σαμ Ασγκάρι μίλησε για την τραγουδίστρια λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Γεωργία Κοτζιά
Για την πρώην σύζυγό του, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μίλησε ο Σαμ Ασγκάρι, υποστηρίζοντας ότι η τραγουδίστρια έχει βιώσει καταπίεση από ανθρώπους του περιβάλλοντός της, συγκρίνοντας την εμπειρία της με αυτή των γυναικών στο Ιράν.

Ο 32χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored» την Τετάρτη 11 Μαρτίου, όπου μίλησε κυρίως για την κατάσταση στο Ιράν, τη χώρα όπου γεννήθηκε. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πιρς Μόργκαν τον ρώτησε για την πρόσφατη αναταραχή γύρω από τη Σπίαρς, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τότε ο Ασγκάρι είπε: «Ερχόμενος από το Ιράν και βλέποντας τις γυναίκες να καταπιέζονται… δεν συγκρίνω ακριβώς τις δύο καταστάσεις... Αλλά κι εκείνη καταπιέστηκε από πολλούς ανθρώπους που την εκμεταλλεύτηκαν».

'Are You Pleased He's Dead?' Piers Morgan Grills Mehdi Hasan on Iran Ayatollah | Plus Sam Asghari

Στη συνέχεια πρόσθεσε για την τραγουδίστρια: «Έχω δει τι περνά. Παρόλο που ήμασταν παντρεμένοι μόνο έναν χρόνο, ήμασταν μαζί επτά χρόνια, οπότε ο σεβασμός μου για εκείνη θα υπάρχει πάντα».

Ο Σαμ Αγκάρι τόνισε επίσης ότι πιστεύει πως η τραγουδίστρια μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, λέγοντας: «Πιστεύω πραγματικά ότι είναι δυνατή γυναίκα και μπορεί να επανέλθει».

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από επικίνδυνη οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο που καταγράφηκε σε κλήση στο 911. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου.
