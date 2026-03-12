Γιώργος Χρανιώτης: Κατέβασα κατά λάθος σε παράσταση το παντελόνι του Θάνου Μπίρκου μαζί με το εσώρουχο
Εκείνη τη στιγμή είπα ότι έκανα το πρώτο μου γυμνό στο ελληνικό θέατρο, σχολίασε ο Θάνος Μπίρκος
Ένα απρόοπτο που είχε ο Θάνος Μπίρκος στη σκηνή όταν ο Γιώργος Χρανιώτης του κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο περιέγραψε ο δεύτερος.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου και μεταξύ άλλων διηγήθηκε το περιστατικό. Πιο αναλυτικά, ανέφερε ότι ο συνάδελφός του είχε προνοήσει, φορώντας δεύτερο εσώρουχο: «Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Έχω κατεβάσει ένα παντελόνι μαζί με το εσώρουχο, του κ. Μπίρκου. Ευτυχώς είχε καταλάβει ότι είμαι επίφοβος και φορούσε ένα δεύτερο από μέσα».
Στη συνέχεια, ο Θάνος Μπίρκος σχολίασε το ίδιο περιστατικό, εξηγώντας πώς διαχειρίστηκε την κατάσταση: «Έχει γίνει και φορούσα διπλό εσώρουχο. Εκείνη τη στιγμή είπα ότι έκανα το πρώτο μου γυμνό στο ελληνικό θέατρο. Πάντα φορώ διπλό εσώρουχο, γιατί ξέρω τι είναι ο Γιώργος. Είναι κι αστειάτορας και λέω “κάτσε μην κάνει κάτι περίεργο”».
