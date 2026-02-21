Μαζεύουν χρήματα για τις έφηβες κόρες του Έρικ Ντέιν μετά τον θάνατό του: «Ήταν το κέντρο του κόσμου του»
Οι φίλοι του ξεκίνησαν καμπάνια στο GoFundMe και έχουν θέσει στόχο τα 250.000 δολάρια
Χρήματα για τις έφηβες κόρες του Έρικ Ντέιν ξεκίνησαν να μαζεύουν μετά τον θάνατό του σε ηλικία 53 ετών ύστερα από μία δεκάμηνη μάχη με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS), για να τις στηρίξουν σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή, καθώς «ήταν το κέντρο του κόσμου» για τον ηθοποιό.
Σύμφωνα με το Us Weekly, φίλοι του ξεκίνησαν καμπάνια στο GoFundMe για τη 15χρονη Μπίλι και τη 14χρονη Τζόρτζια που απέκτησε με τη Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, με στόχο τα 250.000 δολάρια.
Η περιγραφή της σελίδας στο GoFundMe αναφέρει αρχικά: «Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε την απώλεια του Έρικ Ντέιν, ύστερα από μια σκληρή μάχη με την ALS, αφήνοντας πίσω τη devoted σύζυγό του, Ρεμπέκα, και τις δύο έφηβες κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του».
Στη συνέχεια αναγράφεται: «Μετά τη διάγνωσή του, ο Έρικ έγινε παθιασμένος εκπρόσωπος της κοινότητας της ALS, χρησιμοποιώντας τη φωνή και την πλατφόρμα του για να στηρίξει άλλους ασθενείς και να προωθήσει τη μεγαλύτερη ενημέρωση. Ακόμη κι όταν η υγεία του επιδεινωνόταν, παρέμεινε βαθιά αφοσιωμένος στο να βοηθά όσους αντιμετώπιζαν την ίδια καταστροφική ασθένεια. Καθώς η νόσος του εξελίχθηκε πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, οι φίλοι του ενώθηκαν για να δημιουργήσουν αυτή τη σελίδα GoFundMe, ώστε να στηρίξουν τα κορίτσια του και τις μελλοντικές τους ανάγκες».
Και η ανακοίνωση καταλήγει με τα εξής λόγια: «Κάθε συνεισφορά, ανεξαρτήτως ποσού, θα βοηθήσει να υπάρξει σταθερότητα σε αυτή την απίστευτα δύσκολη περίοδο και στο μέλλον για τις υπέροχες κόρες του Έρικ». Μέχρι στιγμής φαίνεται πως έχουν συγκεντρωθεί περίπου 128.000 χιλιάδες δολάρια.
Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Grey’s Anatomy» πέθανε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, δέκα μήνες μετά την ανακοίνωση ότι είχε διαγνωστεί με την ALS. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του με δήλωση στο περιοδικό People, η οποία έλεγε μεταξύ άλλων: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε την Πέμπτη το απόγευμα, ύστερα από γενναία μάχη με την ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, την Μπίλι και την Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους δίνουν την ίδια μάχη. Θα λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε».
