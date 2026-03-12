Ο Αντόνιο Μπαντέρας ως Ετεοκλής από το έργο του Ευριπίδη «Φοίνισσαι» σε μία φωτογραφία από το παρελθόν
Ο ηθοποιός συμμετείχε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 σε φεστιβάλ θεάτρου στη Μάλαγα

Γεωργία Κοτζιά
Μία φωτογραφία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 δημοσίευσε ο Αντόνιο Μπαντέρας από φεστιβάλ θεάτρου στη Μάλαγα, όπου είχε υποδυθεί τον Ετεοκλή από το έργο του Ευριπίδη «Φοίνισσαι».

Ο 65χρονος ηθοποιός, ο οποίος τότε δεν ήταν ακόμη γνωστός στο κοινό, πόζαρε στην κάμερα φορώντας τη στολή του, έχοντας μακριά μαλλιά με μπλούκλες.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Αντόνιο Μπαντέρας έγραψε: «Μπορεί να είναι το έτος 1977-78 όταν τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία. Έπαιξα τον Ετεοκλή στο έργο "Φοίνισσαι" του Ευριπίδη στο Φεστιβάλ Θεάτρου της Μάλαγα».

