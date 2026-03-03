Μπέσσυ Μάλφα για Γεράσιμο Σκιαδαρέση: Ισχύει ότι όταν έφυγαν τα παιδιά από το σπίτι ερωτευτήκαμε ξανά





Όσο για το μυστικό της επιτυχημένης σχέσης τους, είπε: « Δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό, σε παλαιότερες συνεντεύξεις έχω απαντήσει ότι είναι ο θαυμασμός, ίσως είναι αυτό. Ήταν πολύ δυνατός έρωτας. Μιλάμε για πολύ πάθος. Αυτό που μπορώ να πω, και το έχω πει και στις κόρες και τον γιο μου, είναι ότι πρέπει να ερωτευόμαστε, να γνωρίζουμε ανθρώπους, να κάνουμε σχέσεις, για να καταλάβουμε τι πραγματικά ερωτευόμαστε στο τέλος ».



Στη συνέχεια, η Μπέσσυ Μάλφα επεσήμανε ποιο στοιχείο μπορεί να αποδειχτεί απειλητικό για μια σχέση, λέγοντας : « Το βασικό πράγμα που μπορεί να αποτελέσει τον κίνδυνο σε μια σχέση, είναι το να ξεχάσεις τον εαυτό σου, τι πραγματικά είσαι. Αν ξεχάσεις τον εαυτό σου, ξεχνάς και τον σύντροφό σου ».

Την εξέλιξη της σχέσης της με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση , όταν έφυγαν τα παιδιά τους από σπίτι, περιέγραψε η Μπέσσυ Μάλφα, τονίζοντας ότι ο ερωτεύτηκαν ξανά.Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τις δίδυμες κόρες του και έναν γιο. Τα παιδιά τους δεν ζουν πλέον μαζί τους, με την ηθοποιό να σχολιάζει την Τρίτη 3 Μαρτίου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» ότι ο δεσμός με τον σύζυγό της είχε πάντα καλή βάση, απλώς τελευταία βίωσαν μία ανανέωση.Όπως ανέφερε, στα επόμενα σχέδιά τους είναι τα ταξίδια: «Τώρα απλά μας δίνεται η δυνατότητα να σκεφτούμε ταξίδια. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε, γιατί δουλεύουμε πολύ, αλλά τα σκεφτόμαστε πολύ τα ταξίδια. Αυτό που λένε ότι ξαναερωτευόμαστε με τον άνθρωπό μας όταν φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι, συμβαίνει. Εμείς είμαστε πάντα αγαπημένοι».