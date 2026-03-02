Η Κέλι Όσμπορν απαντά στα σχόλια για την αδυνατισμένη εικόνα της: Με χτυπάτε, ενώ είμαι ήδη πεσμένη
Η εμφάνιση της κόρης του Όζι Όσμπορν στα BRIT Awards 2026 προκάλεσε νέα σχόλια για την απώλεια βάρους της
Στα σχόλια που δέχτηκε μετά την εμφάνισή της στα Brit Awards απάντησε η Κέλι Όσμπορν. Η 41χρονη κόρη του Όζι Όσμπορν βρέθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στη διοργάνωση μαζί με τη μητέρα της, Σάρον.
Η αδυνατισμένη εικόνα της έκανε πολλούς να ανησυχήσουν για τη σημαντική απώλεια βάρους της. «Ω, Κέλι, ελπίζω πραγματικά να ζητήσεις βοήθεια», «Το πώς δείχνει η Κέλι είναι σπαρακτικό», «Η Κέλι χρειάζεται βοήθεια. Πολύ. Είναι τόσο θλιβερό», ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η Κέλι Όσμπορν έδωσε τη δική της απάντηση. Σε αυτή, έκανε λόγο για έλλειψη συμπόνιας, διευκρινίζοντας πως αντί ο κόσμος να δείχνει τη στήριξή του στις δύσκολες στιγμές που βιώνει, τη «χτυπά», ενώ είναι ήδη πεσμένη.
Δείτε την ανάρτησή της
Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Υπάρχει ένα ιδιαίτερο είδος σκληρότητας στο να πληγώνεις κάποιον που είναι ξεκάθαρα σε δύσκολη κατάσταση. Με χτυπάτε ενώ είμαι ήδη πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου σαν κουτσομπολιό και μου γυρνάτε την πλάτη τη στιγμή που χρειάζομαι περισσότερο στήριξη και αγάπη».
Κλείνοντας την ανάρτησή της, τόνισε πως περνάει μία πολύ δύσκολη περίοδο, λόγω της απώλειας του πατέρα της, και υποστήριξε πως όσα γράφτηκαν για εκείνη δείχνουν έλλειψη συμπόνιας. «Τίποτα από αυτά δεν αποδεικνύει δύναμη απλώς αποκαλύπτει μια βαθιά έλλειψη συμπόνιας και χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή περνάω την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της και ότι δεν θα έπρεπε καν να χρειάζεται να υπερασπίζεται τον εαυτό της». «Αλλά δεν θα κάτσω εδώ και θα επιτρέψω να με φέρονται με αυτόν τον τρόπο», κατέληξε.
