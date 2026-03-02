Λίτσα Πατέρα για Ελένη Μενεγάκη: Λείπει από την τηλεόραση, η γοητεία της είναι το κάτι άλλο
Είναι το βαρύ πυροβολικό, σχολίασε η αστρολόγος για την παρουσιάστρια

Τα σενάρια περί επιστροφής της Ελένης Μενεγάκη στην τηλεόραση κλήθηκε να σχολιάσει η Λίτσα Πατέρα. Η αστρολόγος τόνισε πως η απουσία της παρουσιάστριας από το τηλεοπτικό τοπίο είναι έντονη, κάνοντας λόγο για «βαρύ πυροβολικό». Σύμφωνα με εκείνη, η γοητεία της Ελένης Μενεγάκη αναγκάζει ακόμη και αυτούς που δεν τους αρέσει να την παρακολουθήσουν.

«Μακάρι να έρθει στον ΑΝΤ1 η Ελένη μας, η οποία είναι το βαρύ πυροβολικό νομίζω. Η γοητεία της είναι το κάτι άλλο σίγουρα», ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, σχετικά με την ενδεχόμενη τηλεοπτική επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη.

Ακολούθως, στάθηκε στη γοητεία της παρουσιάστριας, λέγοντας: «Λείπει τηλεοπτικά. Έχει μία γοητεία, είτε σου αρέσουν αυτά που λέει, είτε δεν σου αρέσουν, να κάτσεις να τη βλέπεις. Είναι μεγάλη ιστορία».

Δείτε το βίντεο

