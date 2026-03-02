Λίτσα Πατέρα για Ελένη Μενεγάκη: Λείπει από την τηλεόραση, η γοητεία της είναι το κάτι άλλο
Λίτσα Πατέρα για Ελένη Μενεγάκη: Λείπει από την τηλεόραση, η γοητεία της είναι το κάτι άλλο
Είναι το βαρύ πυροβολικό, σχολίασε η αστρολόγος για την παρουσιάστρια
Τα σενάρια περί επιστροφής της Ελένης Μενεγάκη στην τηλεόραση κλήθηκε να σχολιάσει η Λίτσα Πατέρα. Η αστρολόγος τόνισε πως η απουσία της παρουσιάστριας από το τηλεοπτικό τοπίο είναι έντονη, κάνοντας λόγο για «βαρύ πυροβολικό». Σύμφωνα με εκείνη, η γοητεία της Ελένης Μενεγάκη αναγκάζει ακόμη και αυτούς που δεν τους αρέσει να την παρακολουθήσουν.
«Μακάρι να έρθει στον ΑΝΤ1 η Ελένη μας, η οποία είναι το βαρύ πυροβολικό νομίζω. Η γοητεία της είναι το κάτι άλλο σίγουρα», ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, σχετικά με την ενδεχόμενη τηλεοπτική επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη.
Ακολούθως, στάθηκε στη γοητεία της παρουσιάστριας, λέγοντας: «Λείπει τηλεοπτικά. Έχει μία γοητεία, είτε σου αρέσουν αυτά που λέει, είτε δεν σου αρέσουν, να κάτσεις να τη βλέπεις. Είναι μεγάλη ιστορία».
Δείτε το βίντεο
«Μακάρι να έρθει στον ΑΝΤ1 η Ελένη μας, η οποία είναι το βαρύ πυροβολικό νομίζω. Η γοητεία της είναι το κάτι άλλο σίγουρα», ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, σχετικά με την ενδεχόμενη τηλεοπτική επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη.
Ακολούθως, στάθηκε στη γοητεία της παρουσιάστριας, λέγοντας: «Λείπει τηλεοπτικά. Έχει μία γοητεία, είτε σου αρέσουν αυτά που λέει, είτε δεν σου αρέσουν, να κάτσεις να τη βλέπεις. Είναι μεγάλη ιστορία».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα