Άνδρας φώναζε και έβριζε σε λεωφορείο στο Μαρούσι κρατώντας λάμες από ψαλίδι
Ο άνδρας βουλγαρικής καταγωγής προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο λεωφορείο - Συνελήφθη από την Αστυνομία
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε τη γραμμή Πατήσια - Κηφισιά, όταν επιβάτης εμφανίστηκε κρατώντας αιχμηρά αντικείμενα και άρχισε να φωνάζει μέσα στο όχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:15, όταν άνδρας βουλγαρικής καταγωγής επιβιβάστηκε σε στάση στο Μαρούσι, κοντά στο Γηροκομείο.
Ο 39χρονος είχε στην κατοχή του δύο μεταλλικές λάμες από ψαλίδι και φώναζε και εκστόμιζε ύβρεις, προκαλώντας φόβο και πανικό στους επιβάτες του λεωφορείου.
Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, με άνδρες της Ομάδα ΔΙΑΣ να επεμβαίνουν και να ακινητοποιούν τον άνδρα, προχωρώντας στη σύλληψή του.
