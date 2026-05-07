Άνδρας φώναζε και έβριζε σε λεωφορείο στο Μαρούσι κρατώντας λάμες από ψαλίδι
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφορείο αστικό λεωφορείο Μαρούσι

Άνδρας φώναζε και έβριζε σε λεωφορείο στο Μαρούσι κρατώντας λάμες από ψαλίδι

Ο άνδρας βουλγαρικής καταγωγής προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο λεωφορείο - Συνελήφθη από την Αστυνομία

Άνδρας φώναζε και έβριζε σε λεωφορείο στο Μαρούσι κρατώντας λάμες από ψαλίδι
6 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε τη γραμμή Πατήσια - Κηφισιά, όταν επιβάτης εμφανίστηκε κρατώντας αιχμηρά αντικείμενα και άρχισε να φωνάζει μέσα στο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:15, όταν άνδρας βουλγαρικής καταγωγής επιβιβάστηκε σε στάση στο Μαρούσι, κοντά στο Γηροκομείο.

Ο 39χρονος είχε στην κατοχή του δύο μεταλλικές λάμες από ψαλίδι και φώναζε και εκστόμιζε ύβρεις, προκαλώντας φόβο και πανικό στους επιβάτες του λεωφορείου.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, με άνδρες της Ομάδα ΔΙΑΣ να επεμβαίνουν και να ακινητοποιούν τον άνδρα, προχωρώντας στη σύλληψή του.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης