Γιώργος Γιαννιάς: Γνωστός δημοσιογράφος με έπαιρνε τηλέφωνο, μου μιλούσε με γυναικεία φωνή και αυνανιζόταν παράλληλα
«Γινόταν επί 4-5 χρόνια, ήταν άρρωστο, ανώμαλο και τρομακτικό», δήλωσε ο τραγουδιστής

Σε μία καταγγελία προχώρησε ο Γιώργος Γιαννιάς, αποκαλύπτοντας πως γνωστός δημοσιογράφος τον έπαιρνε τηλέφωνο, του μιλούσε με γυναίκεια φωνή και αυνανιζόταν παράλληλα, περιγράφοντας μία κατάσταση που κράτησε πολλά χρόνια.

Ο τραγουδιστής σε συνέντευξη που έδωσε στο vidcast «Unblock» δεν θέλησε να αναφέρει το όνομά του, ωστόσο χαρακτήρισε ανώμαλο και άρρωστο το σκηνικό, εξηγώντας πως κατέληξε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να μπορέσει να δώσει ένα τέλος.

Ο Γιώργος Γιαννιάς επισήμανε πως τα τηλεφωνήματα συνέβαιναν οπουδήποτε κι αν βρισκόταν και ο ίδιος το σήκωνε καθώς ήθελε να ανακαλύψει ποιος κρυβόταν από πίσω, χωρίς να έχει ιδέα πως ήταν άντρας: «Είχα μία δύσκολη φάση. Ένα τηλέφωνο με έπαιρνε συνέχεια επί 3-4 χρόνια, απόκυψη, αναπάντητες άπειρες. Το σήκωνα και άκουγα γυναικεία φωνή. Μιλούσα μπας και καταλάβω ποια είναι, το έκλεινε. Αυτό έγινε επί 4-5 χρόνια συνεχόμενα και ασταμάτητα, με κάποια μικρά διαλείμματα. Είχα βάλει στοίχημα ότι θα βρω ποια είναι και θα την τακτοποιήσω καλά. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ξέρει που είμαι, τα έλεγε όλα με ερωτική φωνή, όσες φορές με έπαιρνε αυνανιζόταν. Πρωί, με την Ελευθερία δίπλα (σ.σ. η σύζυγός του), στο μαγαζί, μου έλεγε “τώρα βγαίνεις να τραγουδήσεις; Ξέρω ότι είσαι στη Θεσσαλονίκη”. Αυτό που ήξερε πού ήμουν γινόταν τα τελευταία χρόνια. Θα μου πεις “ρε βλάκα, γιατί δεν έκανες κάτι πιο νωρίς;”. Το έκανα προς το τέλος γιατί άρχισε να χοντραίνει το πράγμα. Έβαλα τη δίωξη, τον βρήκε και ήταν άντρας δημοσιογράφος, γνωστός. Δεν ξέρω πώς μίλαγε με γυναικεία φωνή. Μου έλεγε "Μ’ αρέσεις, θέλω να τα πούμε". Έλεγα "Έλα να τα πούμε" και μου το έκλεινε. Εγώ δεν του μίλησα, ο δικηγόρος μου, του είπε “Μην το ξανακάνεις”. Του τη χάρισα, δεν ήθελα να γίνει κάτι παραπάνω. Και σταμάτησε εκεί. Δεν ξανάκανε κάτι ποτέ. Είναι γνωστός. Ήταν άρρωστο, ανώμαλο και τρομακτικό, γι’ αυτό με ενόχλησε», είπε.

Γιώργος Γιαννιάς | Unblock Podcast Ελίνα Παπίλα
